Blanka Stajkow, jedna z faworytek 16. edycji "Tańca z gwiazdami", zaskoczyła swoich fanów niepokojącym nagraniem, które opublikowała tuż przed emisją kolejnego odcinka programu. Na wideo widać, jak artystka znajduje się pod kroplówką, co wywołało falę pytań o jej stan zdrowia. Choć wokalistka nie wyjaśniła bezpośrednio, co spowodowało tę sytuację, w kolejnej relacji uspokoiła swoich obserwatorów, zapowiadając udział w odcinku. "Godzina" - napisała, oznaczając jednocześnie program, co sugerowało, że mimo wszystko pojawi się w tanecznym show.

Można przypuszczać, że Blanka przyjmowała tzw. kroplówki witaminowe, które są popularne wśród celebrytów i pomagają w regeneracji organizmu oraz przywracają energię, szczególnie w intensywnych okresach, jak te związane z nagraniami programu. Choć przyjmowanie kroplówek kojarzy się głównie z problemami zdrowotnymi, artystka nie odniosła się bezpośrednio do tej sytuacji, co mogło sugerować, że nie ma powodu do niepokoju.

Blanka w "Tańcu z gwiazdami" - Faworytka z pozytywnym podejściem

Od samego początku, gdy Blanka dołączyła do 16. edycji "Tańca z gwiazdami", była uznawana za jedną z głównych faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli. Jej umiejętności taneczne i charyzma, sprawiają, że wciąż pozostaje jednym z najczęściej wspomnianych uczestników programu. Jednak mimo rosnącej liczby fanów, Blanka w rozmowie z dziennikarzami wyznała, że nie odczuwa żadnej rywalizacji z pozostałymi parami. W przeciwieństwie do wielu innych uczestników, którzy podchodzą do programu z dużą determinacją i ambicjami na wygraną, Blanka twierdzi, że jej celem jest po prostu cieszenie się tańcem i jak najlepsze zaprezentowanie się przed kamerami.

"Nie czuję żadnej nutki rywalizacji. Robimy swoje, chcemy jak najlepiej zatańczyć i jak najlepiej się pokazać. Trzymamy kciuki za wszystkich!" - mówiła w wywiadzie. Wskazała również Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską jako swoje główne konkurentki, zaznaczając, że są to pary, które w tej chwili robią na niej wrażenie swoimi występami. Blanka jednak nie traktuje rywalizacji w kategoriach strachu. "To się zmienia, bo każda para może zaskoczyć, a wszystko zależy od danego odcinka" - dodała artystka, podkreślając, że taniec to przede wszystkim przyjemność i rozwój.

Twórczość muzyczna Blanki Stajkow

Blanka Stajkow, choć obecnie najbardziej kojarzona z tanecznym show, od lat realizuje również swoją pasję muzyczną. Wokalistka zaczęła swoją karierę muzyczną jeszcze jako nastolatka, uczestnicząc w różnych projektach muzycznych i zdobywając pierwsze doświadczenia sceniczne. Jej talent szybko dostrzegli eksperci, a Blanka zaczęła zdobywać uznanie wśród fanów oraz krytyków. Styl muzyczny Blanki można określić jako nowoczesny pop z elementami muzyki elektronicznej i alternatywnej, a jej utwory są pełne emocji i energii, co czyni je wyjątkowymi na polskiej scenie muzycznej.

Blanka zasłynęła dzięki hitowi "Solo", który szybko zyskał popularność wśród słuchaczy. Utwór łączył melodyjne refreny z tanecznym bitem, a sam tekst, będący wyrazem osobistych doświadczeń wokalistki, poruszał tematy miłości i niezależności. Kolejne jej single, takie jak "Boys Like Toys" czy "If you want me”, również spotkały się z ciepłym przyjęciem.

Jej kariera muzyczna, mimo że nie trwa długo, już teraz zapowiada się obiecująco. Blanka ma na swoim koncie współprace z uznanymi producentami, a jej występy na dużych scenach przyciągają tłumy fanów. Z każdym kolejnym projektem artystka udowadnia, że jej potencjał w muzyce jest ogromny, a jej twórczość jest tylko jednym z wielu kroków na drodze do osiągnięcia sukcesu na krajowej i międzynarodowej scenie muzycznej.

