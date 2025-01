Michał Wiśniewski komentuje hejt na Owsiaka. "To jest niewyobrażalne"

Ostatnie tygodnia dla Jurka Owsiaka z pewnością nie należały do spokojnych. Organizator i szef WOŚPu spotkał się z bardzo poważnymi groźbami. Doszło nawet do aresztowania kilku osób w tej sprawie. Podczas rozmowy z Plejadą Michał Wiśniewski, który wspiera fundację zdradził co uważa o całej sytuacji.

Michał Wiśniewski stanął w obronie Jurka Owsiaka

Ikona polskiej muzyki Michał Wiśniewski w niedawnym wywiadzie z Plejadą przyznał, że to, co dzieje się w ostatnim czasie wokół Jurka Owsiaka jest przerażające: "To jest niewyobrażalne. Tego nie da się wytłumaczyć. (...) W zależności od materiału pojawiają się mniej lub bardziej ohydne rzeczy"

"Jesteśmy ludźmi i w związku z tym bardzo często szufladkujemy innych po tym, jak wyglądają. Można nie lubić jego okularów, można nie lubić, że nosi żółte spodnie czy tam czerwone. Ale jedno trzeba powiedzieć — stworzył największą akcję charytatywną na świecie i z tym nie da się dyskutować" - dodał muzyk.

Lider zespołu Ich Troje przy okazji nadchodzącego 33. finału WOŚP na licytację wystawił m.in. swój prywatny koncert, z którego dochód przekazany zostanie na fundację.

Wiśniewski podsumował swoją wypowiedź: "To jest dla tych ludzi, którzy zadadzą sobie chociaż minimum trudu, żeby sprawdzić, jak ta akcja się rozwijała. Ona ma jeszcze jeszcze większą wartość z zupełnie innego powodu — po prostu jednoczy Polaków. A jeżeli ktoś próbuje ich przez to podzielić, to proszę mi wybaczyć, ale nie użyję tego słowa."