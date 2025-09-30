Kubańczyk szczerze o relacji z Olą Ciupą. "Dobrze, że się rozeszliśmy"

Kubańczyk i Ola Ciupa tworzyli parę przez prawie pięć lat. Początkowo uchodzili za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu - chętnie pojawiali się razem na imprezach, pozowali na czerwonych dywanach i dzielili się wspólnymi zdjęciami w sieci. Ich relacja rozpoczęła się w 2019 roku i przez długi czas wydawała się stabilna.

Dopiero później, jak zdradził sam raper, zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki kryzysu. - "Byliśmy ze sobą prawie pięć lat, ale myślę, że po roku już zaczęły się takie mocniejsze zgrzyty. (…) To po prostu były dwa zupełnie różne światy, których nie dało się połączyć" - wyznał w rozmowie z Żurnalistą.

Kubańczyk: "Stoję w miejscu"

Wątkiem, który często przewijał się w spekulacjach na temat rozstania, był rzekomy nałóg rapera. Początkowo otoczenie Ciupy miało sugerować, że to właśnie on przyczynił się do rozpadu związku. Sam Kubańczyk nie unikał tego tematu, przyznając, że palenie wpływało destrukcyjnie na jego życie zawodowe i prywatne.

"Byłem zły, że wszyscy wokół się rozwijają, a ja stoję w miejscu. (…) Jak jesteś w stu procentach trzeźwy, masz rześki umysł, to zupełnie inaczej się pracuje" - podkreślił w podcaście.

Artysta dodał, że dziś korzysta z używki sporadycznie i zdecydowanie lepiej czuje się bez niej.

Relacje Kubańczyka i Oli Ciupy po rozstaniu

Choć rozstanie było dla obu stron trudnym doświadczeniem, dziś Kubańczyk podkreśla, że nie żywi urazy wobec byłej partnerki. "Dobrze, że się rozeszliśmy. Mam nadzieję, że Ola też jest szczęśliwa. (…) Szanuję ją i życzę jej jak najlepiej" - mówił w rozmowie z Żurnalistą.

Mimo tego, że ich drogi ostatecznie rozeszły się w 2023 roku, w wywiadach raper nie ukrywa, że relacja z Ciupą była dla niego znaczącym doświadczeniem życiowym. "Ten związek dużo mnie kosztował. Nie żałuję, ale to mnie czegoś nauczyło" - przyznał w rozmowie z Pudelkiem.

Cena medialnej obecności

W refleksjach rapera często pojawia się także temat wpływu mediów na jego życie prywatne. Kubańczyk zauważył, że upublicznianie związku mogło przysporzyć im dodatkowych problemów. "Ludzie nadinterpretują różne sytuacje" - tłumaczył, zwracając uwagę na to, że medialne plotki potrafiły wywoływać niepotrzebne napięcia.

Historia relacji z Olą Ciupą pokazuje, jak trudne bywa łączenie życia prywatnego z publicznym wizerunkiem. Dla rapera to doświadczenie stało się przestrogą, by ostrożniej podchodzić do ujawniania intymnych spraw w przestrzeni medialnej. Aktualnie jest w szczęśliwym związku z Zuzią Fijak z grupy Modelki.

