Jurek Owsiak na prezydenta? Wyniki sondażu zaskakują

Wśród badanych, aż 28% zagłosowałoby na Jurka Owsiaka w wyborach, 11% nie miało zdania, a pozostałe 61% nie oddałoby głosu. Nie zmienia to jednak faktu, że niemal 30% poparcia stawia go na równi z pozostałymi znaczącymi kandydatami.

Lider fundacji nie wyraził zainteresowania takim ruchem i nic nie wskazuje na to, aby Jurek Owsiak miał zdecydować się na wystartowanie w wyborach prezydenckich. Co więcej, w ocenie dr Machnika mogłoby to negatywnie wpłynąć na postrzeganie WOŚPu: "To byłoby niekorzystne dla WOŚP. Większość Polaków uważa tę inicjatywę za bezpartyjną".