Chcą wyrzucenia Izraela z Eurowizji. "Nie akceptujemy podwójnych standardów"

Apel pojawił się krótko przed pierwszym półfinałem 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się 13 maja. Drugi półfinał z udziałem Izraela odbędzie się dwa dni później, 15 maja. Wielki finał zaplanowany jest na 17 maja.

Ponad 70 byłych uczestników Eurowizji - artystów, autorów tekstów - podpisało list otwarty, w którym domagają się wykluczenia Izraela i jego stacji telewizyjnej KAN z tegorocznego konkursu, w związku z działaniami militarnymi Izraela w Stefie Gazy.

Chcą wykluczenia Izraela z Eurowizji. Kto podpisał list otwarty?

Zbliżający się wielkimi krokami konkurs Eurowizji nie jest pozbawiony kontrowersji i politycznego tła. Obecność Izraela - w tym roku ten kraj będzie reprezentować artystka, która przeżyła atak bojowników Hamasu na festiwalu muzycznym Nova, Juwal Rafael (Yuval Raphael) - była już kwestią sporną w 2024. Wówczas tysiące artystów i aktywistów wzywało do wykluczenia tego państwa z konkursu. Mimo to występ Eden Golan doszedł do skutku, a wokalistka zajęła piąte miejsce.

Temat Izraela powrócił krótko przed pierwszym półfinałem 69. konkursu. Wszystko za sprawą otwartego listu skierowanego do Europejskiej Unii Nadawców (EBU), który podpisało 72 muzyków, artystów i wykonawców. Jak informuje portal Euronews, wśród sygnatariuszy znaleźli się byli zwycięzcy, jak Irlandczyk Charlie McGettigan, Portugalczycy Salvador Sobral i Fernando Tordo oraz zeszłoroczni uczestnicy - Islandka Ásdís María i norweski zespół GATE.

Zdaniem artystów, którzy wyrazili swój sprzeciw, dopuszczenie Izraela do konkursu jest "normalizacją i wybielaniem przez EBU zbrodni" - stwierdzili, odnosząc się do działań Izraela w Strefie Gazy. "EBU już pokazało, że jest w stanie podjąć środki, jak w 2022 roku, kiedy wykluczyło Rosję z konkursu. Nie akceptujemy tych podwójnych standardów w odniesieniu do Izraela" - podkreślili artyści.

"Jako piosenkarze, autorzy tekstów piosenek, muzycy i inni, którzy mieli przywilej uczestniczenia w Eurowizji, wzywamy EBU i wszystkich jej członków-nadawców do podjęcia natychmiastowych działań i zapobieżenia dalszej dyskredytacji festiwalu: Izrael musi zostać wykluczony z Eurowizji" - stwierdzili.

Juwal Rafael w konkursie pojawi się z piosenką "New Day Will Rise". Wokalistka znalazła się w gronie 11 ocalałych w jej schronie, do którego bojownicy wrzucili granaty. Dopiero po ośmiu godzinach została uratowana przez izraelskie służby.

Tekst i teledysk reprezentantki Izraela został zaakceptowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU), czyli organizatorów Eurowizji, którzy niemal na każdym kroku podkreślają apolityczność konkursu. W notowaniach bukmacherów Juwal zajmuje wysokie, czwarte miejsce.

BRK: "Czułem, że jak tego z siebie nie wyrzucę, to wybuchnie mi głowa" INTERIA.PL