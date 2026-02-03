W rozmowie z Daily Mail Jesy Nelson przyznała, że seria dramatycznych wydarzeń związanych z ciążą i zdrowiem dzieci była głównym powodem rozpadu relacji z Zionem Fosterem. "Przeszliśmy przez tak traumatyczne doświadczenie, a dla nas nasze dziewczynki są najważniejsze i stanowią centrum naszej uwagi" - powiedziała. "Chcemy dać im jak najwięcej pozytywnej energii, szczęścia i wsparcia. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, energia między nami nie była już odpowiednia, co jest zrozumiałe".

Jesy podkreśliła, że mimo rozstania nadal pozostają przyjaciółmi i są zgodni w kwestii wychowywania córek: "Jesteśmy wciąż przyjaciółmi i w pełni zjednoczeni w wychowywaniu naszych córek. To wszystko, co możemy teraz robić - być jak najlepszymi rodzicami".

Komplikacje w ciąży i tragiczna diagnoza

Ciąża Nelson była wyjątkowo skomplikowana. Dowiedziała się, że jej córki są bliźniaczkami jednojajowymi, a jednocześnie dotknięte są zespołem transfuzji bliźniaczej (TTTS), rzadką chorobą polegającą na dzieleniu jednej łożyska przez obie dzieci. Po urodzeniu dziewczynki były zdrowe, jednak sześć miesięcy później zdiagnozowano u nich SMA1, najcięższą postać postępującej choroby mięśniowej.

Nelson i Foster krytykowali brytyjski system opieki zdrowotnej, wskazując na lukę w testach przesiewowych noworodków. Rozpoczęli również kampanię, aby SMA1 została uwzględniona w badaniach przesiewowych wykonywanych u niemowląt w piątym dniu życia, znanych jako test piętowy. Obecnie dziewczynki przeszły jednorazową infuzję genową, która zatrzymuje postępujący zanik mięśni, choć nie przywraca mięśni już utraconych.

Nowy etap życia i refleksje o Little Mix

Jesy Nelson, która opuściła Little Mix w 2020 roku, aby rozpocząć solową karierę, dokumentuje swój powrót do życia publicznego w nadchodzącym serialu dokumentalnym Prime Video "Jesy Nelson: Life After Little Mix". W serii pokazana zostanie jej skomplikowana ciąża oraz reakcja na diagnozę córek. Artystka przyznała, że jest dumna z produkcji i liczy, że zwiększy świadomość społeczną na temat SMA1.

"Myślę, że to niesamowite, jak życie potrafi zaskakiwać - w momencie, gdy powiedziałam, że jestem gotowa na obecność kamer, wszystko zaczęło się układać w ten sposób. Pomimo trudności, jestem bardzo wdzięczna, że kamery były obecne. Dziewczynki zobaczą, jak są silne i wyjątkowe, a przy okazji zwiększymy świadomość o tym, przez co przeszliśmy" - mówiła Nelson.

Artystka przyznała też, że macierzyństwo zmieniło jej spojrzenie na dawnych współpracowników z Little Mix. "Nigdy nie mówiłam źle o Little Mix. Choć przeżyłam trudne chwile związane z moim zdrowiem psychicznym i presją bycia w zespole, nasze siostrzane więzi i lata spędzone razem były niesamowite" - dodała.

