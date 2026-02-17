Iwona Węgrowska boi się o swoją rodzinę. Sprawa trafiła na policję

Od kilku miesięcy Iwona Węgrowska nie może spać spokojnie. Nieznana osoba rozsyła na jej temat fałszywe informacje. Docierają one do znajomych artystki, a coraz częściej także do mediów.

Gwiazda ujawniła w mediach społecznościowych, że sytuacja stała się nie do zniesienia. "Mam dość! Boże, daj mi sił, zanim wybuchnę! (...) nie jesteście bezkarni. Na szczęście są detektywi i policja" - napisała na Instagramie. W rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że od kilku tygodni przyjaciele informują ją o pojawiających się kłamliwych mailach i wiadomościach.

"Jestem zdruzgotana. Od tygodni przyjaciele donoszą mi, że otrzymują kłamliwe maile na mój temat. Martwię się o siebie i o swoją córkę" - tłumaczyła Węgrowska. Dodała, że osoba, która je rozsyła, podszywa się pod popularne media i przedstawia nieprawdziwe informacje nie tylko o niej, ale także o byłym partnerze.

Węgrowska podejmuje kroki prawne

Węgrowska nie pozostaje bierna. Z szacunku dla ojca swojej córki oraz w trosce o dobro rodziny podjęła kroki prawne. "Powiadomiłam organy ścigania, a osoba, która obraża mnie, mojego byłego partnera i córkę, zostanie ukarana. Byłam już na policji, która namierza nadawcę maili" - przekazała wokalistka.

Podkreśliła również, że mimo rozpadu związku z ojcem dziecka, ich relacja pozostaje przyjacielska i nie pozwoli, aby ktokolwiek ją zniszczył. "Nie jestem z ojcem mojej córki, ale przyjaźnimy się i nie pozwolę zniszczyć naszej dobrej relacji. Ciekawe, kto próbuje to zrobić?" - pyta retorycznie artystka.

Rosnąca fala naruszeń wobec gwiazd

To nie pierwszy przypadek w polskim show-biznesie, gdy celebryci stają się ofiarami stalkerów czy osób podszywających się pod innych. Niedawno media donosiły o kobiecie, która podawała się za żonę Rafała Brzozowskiego, a także o osobach prześladujących Małgorzatę Kożuchowską i Roberta Janowskiego. Węgrowska wskazuje, że skala zjawiska może mieć poważne konsekwencje nie tylko zawodowe, ale również osobiste.

Artystka podkreśla, że jej reakcja wynika zarówno z troski o siebie, jak i o córkę oraz byłego partnera. Chce, aby sprawca odpowiedział za swoje działania i aby podobne sytuacje nie powtarzały się w przyszłości.

Andrzej Piaseczny: Mam najlepszy czas w życiu INTERIA.PL