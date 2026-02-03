Zamieszanie zaczęło się od nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników TikToka twierdził, że włamał się na stronę bułgarskiej telewizji publicznej i poznał "prawdziwe" wyniki głosowania widzów. Według tej wersji pierwsze miejsce miała zająć Mona, przed Marinovą i Darą.

Informacja szybko rozprzestrzeniła się w sieci, mimo że autor sam przyznał się do rzekomego przestępstwa. Zrzuty ekranu i spekulacje zaczęły funkcjonować jako dowód, choć nie miały żadnego potwierdzenia w oficjalnych danych.

Dara w ogniu krytyki

Najdotkliwsze skutki poniosła Dara, która wygrała finał preselekcji. Artystka stała się głównym celem internetowych ataków i oskarżeń o rzekome nadużycia. W jednym z wywiadów przyznała, że skala agresji była dla niej szokiem.

"To było dla mnie bardzo trudne doświadczenie" - mówiła, dodając, że przez moment rozważała wycofanie się z dalszego udziału w procesie selekcyjnym. Z informacji przekazywanych przez BNT (Bulgarian National Television) wynika jednak, że piosenkarka kontynuuje przygotowania.

1,5 miliona głosów zablokowanych przez BNT

Po zakończeniu preselekcji bułgarski nadawca opublikował pełne wyniki i odniósł się do zarzutów. Kluczowa okazała się informacja o zablokowaniu ponad 1,5 miliona głosów online, które napływały głównie z Azji.

"Zostały one zidentyfikowane jako próba manipulacji wynikiem" - przekazała telewizja. Po odrzuceniu nieuczciwych aktywności w systemie pozostało 91 tysięcy ważnych głosów, na podstawie których ustalono ostateczny werdykt. BNT podkreśla, że żadna z nieprawidłowości nie wpłynęła na wynik żadnego z artystów.

Transparentność, która obróciła się przeciwko organizatorom

Dodatkowym źródłem chaosu było wyświetlanie wyników głosowania w czasie rzeczywistym podczas pierwszego koncertu selekcyjnego. Miało to zwiększyć przejrzystość procesu, jednak w praktyce doprowadziło do błędnych interpretacji.

"Rankingi zmieniające się w trakcie głosowania zostały odebrane jako dowód manipulacji" - przyznała BNT. W kolejnych etapach preselekcji zrezygnowano z prezentowania wyników na żywo, powołując się na europejskie standardy.

Co dalej z bułgarską reprezentacją?

Mimo kontrowersji procedura wyboru eurowizyjnej piosenki trwa. 28 lutego Dara zaprezentuje trzy utwory, z których jeden zostanie wybrany jako propozycja Bułgarii na Eurowizję 2026 w Wiedniu.

Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12-16 maja. Udział zapowiedziało 35 państw, co jest najniższą frekwencją od ponad dwóch dekad. Bułgarskie preselekcje już teraz stały się jednym z najgłośniejszych tematów tego sezonu.

