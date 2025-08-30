Geri Halliwell ze Spice Girls wyszła za milionera. Oskarżali ją o rozbicie małżeństwa

Ich znajomość zaczęła się w 2009 roku na torze Grand Prix w Monako. Geri Halliwell pojawiła się tam z ówczesnym partnerem, Henrym Beckwithem. Christian Horner wspomina pierwsze spotkanie z humorem:

"Pocałowała w policzek Rona Dennisa i Eddiego Jordana. Pomyślałem, że może i ja dostanę buziaka, ale podała mi tylko rękę!"

Choć początkowo ich relacja była daleka od romantycznej, los sprawił, że kilka lat później znów się spotkali w środowisku Formuły 1, a Horner wkrótce zakończył długoletni związek z Beverley Allen, matką swojej córki Olivii.

Ślub wśród gwiazd i medialne komentarze

W 2014 roku para zaręczyła się, a rok później wzięli ślub w Bedfordshire. Wśród gości znaleźli się m.in. Jackie Stewart, Jennifer Saunders i David Coulthard. Choć nie wszystkie koleżanki ze Spice Girls mogły uczestniczyć w ceremonii, Victoria Beckham i Melanie Brown przesłały gratulacje w mediach społecznościowych.

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Rodzice Hornera nie zaakceptowali jego decyzji o rozstaniu z Allen i nie wzięli udziału w ślubie. Brytyjska prasa okrzyknęła Halliwell "niszczycielką domów", a jej obecność na torach wyścigowych wzbudzała dodatkowe spekulacje.

Wspólne życie i wyzwania

Para podzieliła życie między dwie luksusowe posiadłości w Oxfordshire i Hertfordshire. W 2017 roku urodził im się syn Montague. Ostatnie lata przyniosły jednak trudności. W lutym 2024 Horner został oskarżony przez pracownicę Red Bulla, choć wewnętrzne dochodzenie oczyściło go z zarzutów. Halliwell stała u jego boku, towarzysząc mu podczas Grand Prix Bahrajnu.

W tym samym czasie rodzina zmagała się z tragiczną stratą - Beverley Allen zmarła po dwuletniej walce z rakiem oka. Geri podkreślała w wywiadach troskę o pasierbicę:

"Chcę, aby moja pasierbica czuła się kochana i niewykluczona".

Niedawno Horner opuścił także stanowisko dyrektora zespołu Red Bull Racing po 20 latach pracy, co stanowiło kolejny cios dla rodziny. Mimo wyzwań, para stara się utrzymać stabilność i prostotę w codziennym życiu:

"Jesteśmy bardzo oldschoolowi i skoncentrowani na rodzinie" - mówiła Halliwell.

Horner podkreśla wartość wsparcia żony: "Mam wielkie szczęście, że mam wspaniałą rodzinę. Moja żona jest niewiarygodna, fantastyczna."

