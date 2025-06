Ewa Bem jest ciężko chora. Mówi szczerze o swojej walce o zdrowie

Ewa Bem ujawniła w rozmowie ze "Światem Gwiazd", że choruje na nowotwór. Pierwsze sygnały przyszły w 2023 roku, tuż przed planowanym występem na festiwalu Top of the Top w Sopocie. Artystka niespodziewanie trafiła wtedy do szpitala. - "Nieoczekiwanie zupełnie ze sceny mnie właściwie zdjęto i nie mogłam pojechać do Sopotu. Zabrano mnie do szpitala, ja nie wiedziałam, o co chodzi za bardzo" - wspominała.