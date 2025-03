Raper Rakim Athelaston Mayers znany szerzej jako A$AP Rock y na scenie aktywny jest od 2007 roku. Zaczynał jako członek kolektywu A$AP Mob , a jego debiutancki mixtape "Live. Love. A$AP" z 2011 roku spotkał się z ogromnym uznaniem zarówno fanów, jak i krytyków. Obecnie na swoim koncie Mayers ma trzy albumy studyjne, a ostatni krążek "Testing" swoją premierę miał w 2018 roku. Fani z niecierpliwością czekają na nowe wydawnictwo zatytułowane "Don't Be Dumb" , które jak potwierdził Rocky, usłyszymy już wkrótce.

"Szczerze mówiąc, ludzie mają już dość aktualizacji na temat albumu. Po prostu chcą go usłyszeć. Obiecuję, że mam dla nich coś nowego. Zawsze podchodzę do muzyki w inny sposób, z inną strategią, stylem i finezją" - zapowiada raper.

Mayers zaznaczył, że nie planuje informować fanów o kolejnej dacie premiery, a album po prostu zostanie wydany: "Nie chcę dłużej obiecywać, co zamierzam zrobić. Chcę dać ludziom to, na co czekali od dawna".