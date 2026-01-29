Awantura na koncercie Skolima. Interweniowała policja

Finał WOŚP w Lublinie przez wiele godzin przebiegał bez zakłóceń, a parking, na którym ustawiono scenę, stopniowo wypełniał się uczestnikami. Największe zainteresowanie wzbudził wieczorny koncert Skolima, jednego z najpopularniejszych artystów disco polo. Jak na jego występy przystało, nie brakowało bezpośredniego kontaktu z publicznością. Pod koniec koncertu artysta zdjął koszulkę i rzucił ją w stronę fanów. Ten gest, znany z wielu koncertów, w Lublinie doprowadził do nieoczekiwanych i niebezpiecznych konsekwencji.

Awantura o koszulkę Skolima. "Zaczął ją popychać"

Koszulka została złapana przez 12-letnią dziewczynkę stojącą blisko sceny. Chwilę później w jej otoczeniu doszło do agresywnej szarpaniny. Jak relacjonuje matka dziecka, pamiątkę postanowił odebrać dorosły mężczyzna, który był na koncercie z kilkuletnim synem. "Moja córka złapała koszulkę, którą rzucił Konrad Skolimowski. Po chwili stojący obok mężczyzna zaczął ją popychać i podduszać łokciem, żeby zabrać gadżet od idola. Córka płakała i prosiła, żeby przestał" - relacjonowała kobieta portalowi lublin112.

Na pomoc ruszyła starsza siostra dziewczynki, która głośno reagowała na zachowanie mężczyzny. Mimo to agresor zabrał koszulkę i oddalił się z miejsca koncertu.

Pomoc medyczna i działania służb

Stan 12-latki wymagał natychmiastowej reakcji. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, a sytuacją zajęła się policja.

"Dziecko z powodu podduszania zrobiło się czerwone, pojawiły się drgawki i ból w klatce piersiowej. Policja bardzo profesjonalnie się nią zaopiekowała i wezwała karetkę pogotowia" - dodaje matka. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności wyjaśniające, a rodzina dziewczynki apeluje do świadków o kontakt. Szczególnie istotne mogą okazać się nagrania wykonane telefonami, ponieważ w tłumie wiele osób rejestrowało przebieg koncertu.

Choć finały WOŚP i plenerowe koncerty artystów cieszą się opinią wydarzeń rodzinnych, eksperci od bezpieczeństwa imprez masowych od lat podkreślają, że największym zagrożeniem bywa nie scena, lecz emocje w tłumie. Walka o gadżety, autografy czy rzucone ze sceny przedmioty często prowadzi do niekontrolowanych zachowań.

Natalia Szroeder o „Must Be The Music”: Jest to potwornie trudne Newseria Lifestyle/informacja prasowa