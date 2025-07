Zaskakujące zderzenie Ozzy'ego Osbourne'a z Taylor Swift. "To było najsłodsze, co usłyszałam"

W 2014 roku Sharon Osbourne, żona zmarłego niedawno artysty, podzieliła się na antenie programu "The Talk" anegdotą o przypadkowym spotkaniu z Taylor Swift. Do spotkania doszło podczas zakupów, w których uczestniczyli również córka Sharon i Ozzy'ego - Kelly Osbourne. Jak opowiadała Sharon, jej mąż był wyraźnie oczarowany młodą gwiazdą.

Rockman nie tylko docenił muzyczny talent Swift, ale porównał jej prezencję i klasę do ikon dawnych lat, takich jak Grace Kelly czy Audrey Hepburn.

"To było najsłodsze, co usłyszałam" - przyznała, wyraźnie poruszona.

Wydarzenie, zatytułowane "Back to the Beginning", zgromadziło ponad 42 tysiące osób. Na scenie pojawili się również członkowie Black Sabbath - Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward. Był to symboliczny koniec ponad pięciu dekad działalności jednej z najważniejszych grup w historii muzyki rockowej.