Regularnie odwiedzający nasz kraj Cradle Of Filth na początku czerwca był jedną z gwiazd Mystic Festivalu w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Zespół wokalisty Daniego Filtha występem w Trójmieście rozpoczął europejską trasę "Summoned In Summer Tour", która zakończyła się 24 lipca w Słowenii.

Teraz brytyjscy władcy mrocznej ekstremy zapowiedzieli kolejne wojaże po Europie. W ramach tego objazdu ponownie zagrają w Polsce - 21 listopada pojawią się w Poznaniu w klubie B17. Gościem specjalnym wieczoru będzie nowojorska formacja Suffocation - klasyka amerykańskiego death metalu. Poprzedzać ich będzie jeszcze support, którego nazwę mamy poznać wkrótce.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 11:00.

Cradle Of Filth z nową płytą "The Screaming of the Valkyries" w Polsce

Brytyjczycy od ponad trzech dekad nieprzerwanie wyznaczają granice tego, jak daleko można przesunąć estetykę ekstremalnego metalu. Od mrocznych początków na "The Principle of Evil Made Flesh", przez przełomowe "Cruelty and the Beast" i "Midian", po wysokie miejsca na Billboardzie zespół dowodzony przez Daniego Filtha łączy teatralność, literacką wyobraźnię i soniczne okrucieństwo w sposób zupełnie unikatowy.

Wydana pod koniec marca 14. studyjna płyta "The Screaming of the Valkyries" nawiązuje zarówno do klasycznych albumów Cradle Of Filth z lat 90., jak i tych wydanych w ostatniej dekadzie, nie zabrakło więc na niej black- i deathmetalowej chłosty, symfonicznego przepychu oraz tego, co zwykło się określać mianem "ekstremalnego gothic / horror metalu".

"The Screaming Of The Valkyries" wyprodukował ceniony i od lat współpracujący z Cradle Of Filth, brytyjski fachowiec Scott Atkins. Okładkę, jak zwykle romantyczno-makabryczną, zaprojektował tym razem amerykański artysta Roberto Diaz.

Aktualny międzynarodowy skład formacji pod wodzą Daniego Filtha uzupełniają czeski perkusista Martin "Marthus" Skaroupka; szkocki basista Daniel Firth; pochodzący z USA gitarzysta Donny Burbage; oraz urodzony w czeskim Brnie gitarzysta Marek "Ashok" Smerda i grająca na klawiszach, amerykańska wokalistka Zoe Federoff - para, która na początku stycznia zawarła związek małżeński.

Suffocation - wzorzec brutal death metalu

Debiut Suffocation - "Effigy of the Forgotten" (1991) - był kamieniem milowym dla całego gatunku - połączył bezwzględną brutalność z niedoścignionym poziomem techniki, dając początek stylowi znanemu dziś jako brutal death metal. Utwory takie jak "Liege of Inveracity" czy "Infecting the Crypts" do dziś pozostają wzorcami dla setek młodszych kapel, a wpływ Suffocation słychać od brutal deathu, przez slam, aż po współczesny deathcore. Ich ostatni jak dotąd album, "Hymns from the Apocrypha" (2023), udowadnia, że zespół wciąż potrafi tworzyć materiał intensywny, gęsty i przepełniony niepokojem, bez popadania w rutynę czy schemat.

Zbigniew Hołdys o "I Ching": "Powstała rzecz iście ponadczasowa" [WYWIAD] INTERIA.PL