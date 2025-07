"Furia to nie zespół. To zjawisko. Śląska obsesja, czarna poezja, hałas przesiąknięty górniczym pyłem. Od 'Księżyc milczy luty'; po 'Huta Luna' - to black metal, który rozsadza ramy stylu i języka. Koncerty Furii to nie show. To rytuał - chłodny, duszny, przeszywający. Zobaczycie ich na zamku u boku Rotting Christ, Azarath i reszty już 13 września. Furia zapełnia przestrzeń po DGH, ale buduje też nową, dodatkową przestrzeń - bo to jest Furia" - czytamy.