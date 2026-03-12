Wyjaśnijmy, że Lyrre to zespół łączący organiczne brzmienie liry korbowej z metalowymi riffami, podniosłością filmowych produkcji i czystymi partiami wokalnymi, a wszystko to doprawione jest szczyptą inspiracji muzyką elektroniczną. Twórczość grupy oscyluje wokół mrocznej muzyki alternatywnej o melancholijnym i eterycznym charakterze, rezygnując ze stylistycznych uproszczeń na rzecz autentyczności przekazu. W maju małopolska formacja wypuści swój drugi album "Nothing Is Promised".

Lyrre z drugim singlem przed premierą nowej płyty. Co już wiemy?

Następcę debiutanckiego albumu "Not All Who Dream Are Asleep" z 2023 roku zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Przemysława Nowaka w Impressive Art Studio. Okładkę i projekt graficzny płyty "Nothing Is Promised" przygotował Adam Strzelczyk.

Pierwszą zapowiedzią nowego dokonania Lyrre był opublikowany pod koniec 2025 roku singel "Orchard", kompozycja będąca opowieścią o miejscu "poza czasem", inspirowanym Ogrodem Hesperyd z mitologii greckiej, gdzie sen na jawie przeplata się z rzeczywistością, a granica między nimi staje się coraz cieńsza. Kolejną wizytówką "Nothing Is Promised" jest drugi singel "Still Human" - jeszcze jeden numer utrzymany w gęstej i nowoczesnej stylistyce, która znajduje coraz szersze kręgi wielbicieli nie tylko w naszym kraju, ale i - a może przede wszystkim - w całej Europie, na co swój wpływ ma koncertowa aktywność Lyrre.

"Utwór 'Still Human' podejmuje temat paraliżującej niepewności i strachu przed działaniem, zestawiając je z perspektywą autorytetów i bohaterów, którzy również doświadczają lęku. Kompozycja opiera się na kontraście między ciężką sferą instrumentalną a monumentalnym refrenem niosącym przekaz o działaniu mimo odczuwanego strachu" - czytamy o przesłaniu nowego singla Lyrre.

Do premierowej kompozycji "Still Human" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Album "Nothing Is Promised" trafi do sprzedaży 7 maja. Materiał dostępny będzie cyfrowo, w wersji CD oraz na winylu, a także w specjalnej edycji w formie drewnianego boksu, w którym znajdziemy CD z autografami, zestaw drewniany gitarowych kostek, naklejki i pocztówkę.

Lyrre - kim są?

Zespół Lyrre powstał w 2020 roku z inicjatywy grającej na lirze korbowej wokalistki Michaliny Malisz-Martuś oraz jej męża, gitarzysty Piotra Martusia. Krakowska grupa zadebiutowała w 2023 roku albumem "Not All Who Dream Are Asleep", przy którego produkcji (w wybranych utworach) współpracował Noah Sebastian, producent oraz założyciel i wokalista amerykańskiej formacji Bad Omens. Wydawnictwo otworzyło zespołowi drogę do zagrania kilkudziesięciu koncertów na terenie Polski i Europy, co pozwoliło na ugruntowanie pozycji na scenie neofolkowej i metalowej, stanowiąc zarazem "powiew świeżości dla fanów symfonicznego, folkowego i przepełnionego nastrojowością metalu".

Skład Lyrre uzupełniają basista Miłosz Buśko oraz perkusista Tomasz Młóciński. Warto też dodać, że Michalina Malisz-Martuś to niegdysiejsza członkini szwajcarskiego Eluveitie; w barwach popularnej folkmetalowej grupy z Zurychu utalentowana artystka z Jaworzna grała na lirze korbowej w latach 2016-2022.

Lyrre - szczegóły albumu "Nothing Is Promised" (tracklista):

1. "Nothing Is Promised"

2. "Still Human"

3. "Orchard"

4. "Eos"

5. "Ephemeral"

6. "The Well"

7. "Oracle".

