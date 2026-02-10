Album "Anomalie - Upadek konającego ćwierćwiecza" zarejestrowano w studiu Hertz w Białymstoku, nad czym czuwał Łukasz "Icanraz" Sarnacki, odpowiadający za całość twórczości i wykonanie postać jednoosobowego projektu Ukć. Inżynierią dźwięku zajął się Karol Andres, a miksem i masteringiem Wojciech Wiesławski.

Ukć z tytułowym singlem przed premierą "Anomalii". Co już wiemy o nowej płycie?

"'Anomalie - Upadek konającego ćwierćwiecza' to pełen nastrojowości metal z rockowym szlifem i blackmetalową aurą. Muzyka daleka od konwencji, adresowana do ludzi gardzących stylistycznymi ograniczeniami" - podkreśla Łukasz Sarnacki, perkusista stołecznego Corruption i białostockiego Voidfire, muzyk udzielający się wcześniej w szeregu innych polskich formacji metalowych.

Pierwszym zwiastunem nowej płyty Ukć jest singel "Anomalie". Utwór opowiada o autystycznym chłopcu, który próbuje odnieść swój wewnętrzny świat do świata realnego. To kompozycja o niezrozumieniu, wyboistej akceptacji oraz trudnej, ale bezwarunkowej miłości między rodzicem a dzieckiem. Tekst do utworu "Anomalie" powstał pod wpływem relacji i obserwacji bliskiego autorowi projektu dziecka w zaawansowanym spektrum.

"To dziecko, które uchyliło przede mną furtkę do swojego świata. W utworze można usłyszeć głos chłopca zwracającego się do rodzica. Tym chłopcem jest mój syn - Cyprian, który zagrał także główną rolę w wideoklipie" - ujawnia Łukasz Sarnacki.

Wideoklip do singla "Anomalie" Ukć możecie zobaczyć poniżej:

Nowy materiał podlaskiego projektu trafi na rynek 6 marca w barwach opolskiej wytwórni Via Nocturna. Album dostępny będzie w wersji CD oraz cyfrowo. W dniu premiery drugiego albumu projekt Ukć rozpocznie trasę po Polsce w towarzystwie Czarnego Bzu - grupy spod znaku industrialnego słowiańskiego folk metalu ze Skarżyska-Kamiennej. Trasa odwiedzi 10 polskich miast.

Szczegóły trasy Ukć po Polsce:

6.03. - Bydgoszcz (Over The Under Pub)

7.03. - Łódź (Wooltura)

13.03. - Gdańsk (Doki 4)

14.03. - Słupsk (Motor Rock Pub)

20.03. - Skarżysko-Kamienna (Semafor)

21.03. - Lublin (Klub Graffiti)

27.03. - Kraków (Garage Pub)

28.03. - Chorzów (Leśniczówka)

10.04. - Warszawa (Potok)

11.04. - Białystok (Podlaska Adamczycha).

Ukć - zjawiskowy projekt z Podlasia

Przypomnijmy, że Ukć to solowy projekt pochodzącego z Białegostoku Łukasza Sarnackiego alias Icanraz, byłego bębniarza m.in. Abused Majesty, Virgin Snatch, Christ Agony, Devilish Impressions i Hermh, a obecnie perkusisty Corruption i Voidfire. Pod szyldem grającego postępowy, atmosferyczny black metal projektu Ukć Łukasz Sarnacki odpowiada za wokale, partie wszystkich instrumentów (perkusja, gitary, bas, klawisze), całość muzyki, teksty oraz produkcję.

Projekt UKĆ zadebiutował w 2022 roku EP-ką "Przemijanie". Pierwszy duży album "Coming Out" ujrzał światło dzienne w roku 2023 roku, a rok później dołączyła do niego anglojęzyczna wersja debiutu - "Coming Out - Love & Hate Diaries".

Choć w studiu Ukć to jednoosobowy projekt Icanraza, na żywo towarzyszą mu trzej muzycy: Łukasz Bielemuk (gitara; m.in. Cinis, eks-Batushka), Mateusz Demianiuk (bas; eks-Pigface Beauty) i Paweł Staniszczak (perkusja; m.in. Enfeeblement, eks-Cochise).

