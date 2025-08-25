Wydając w 1996 roku album "None So Vile" zaliczany jest do ścisłej czołówki najważniejszych płyt w historii death metalu. W ramach świętowania 30-lecia tego wydawnictwa grupa Cryptopsy powróci do Polski.

Kanadyjczycy zagrają 2 lutego 2026 r. w Proximie w Warszawie. U ich boku pojawią się amerykańskie zespoły kroczące wydeptaną przez nich ścieżką - 200 Stab Wounds (death metal), Inferi (techniczny death metal) oraz Corpse Pile (brutal slamming death metal). Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 27 sierpnia o godzinie 11:00.

Cryptopsy, powołany do życia w 1992 roku (na gruzach bardziej thrashowego Necrosis), to jeden z czołowych przedstawicieli kanadyjskiej sceny deathmetalowej, obok powstałych w podobnym okresie Gorguts czy Kataklysm.

W swoim muzycznym dorobku grupa z prężnie działającej metalowej sceny w Montrealu ma dziewięć studyjnych albumów (wliczając tegoroczną płytę "An Insatiable Violence"), z których największym uznaniem cieszą się niezmiennie trzy pierwsze z lat 90.: "Blasphemy Made Flesh", "None So Vile" i "Whisper Supremacy". Ostatni z nich był początkiem trwającej dekadę współpracy Kanadyjczyków z niemiecką Century Media Records.

W połowie lat 90. styl Cryptopsy, łączący w sobie nowojorską brutalność Suffocation z florydzką brzmieniową złożonością na wzór Death, Atheist czy Cynic oraz niderlandzkiego Pestilence, dał początek się rosnącej fali zespołów przywiązujących coraz większą wagę do zaawansowanych technicznie aspektów gatunku, na czele z Nile, Origin i Dying Fetus.

Motorem napędowym Cryptopsy pozostaje urodzony we Francji perkusista Flo Mounier, jedyny dziś członek pierwotnego składu kanadyjskiej formacji i muzyk określany mianem jednego z najszybszych bębniarzy death metalu (z charakterystycznym akcentowaniem pracy czyneli). Od 2005 roku w szeregach grupy figuruje Christian Donaldson, utalentowany gitarzysta, a zarazem ceniony na metalowej scenie fachowiec w dziedzinie inżynierii dźwięku. Aktualny skład uzupełniają basista Olivier Pinard (od 2018 roku także w barwach kalifornijskiego Cattle Decapitation) oraz wokalista Matt McGachy.

