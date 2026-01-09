Thy Worshiper z premierowym utworem z nowej płyty przed koncertami w Polsce. Sprawdź singel "Od Edenu na wschód"
W sieci pojawił się nowy utwór pagan / blackmetalowej grupy Thy Worshiper. Kompozycja "Od Edenu na wschód" to zapowiedź pierwszego od pięciu lat albumu "Demony Wschodu", który ceniona formacja z Wrocławia promować będzie serią koncertów po kraju.
Jak informowaliśmy pod koniec 2025 r. na stronach naszego serwisu, "Demony Wschodu", szósty longplay powstałego na początku lat 90. Thy Worshiper, będzie pierwszą częścią przygotowywanego tryptyku.
"Rytualny black metal, w którym poza blastami i riffami silnie przebijają się folkowe elementy, takie jak biały śpiew czy ludowe instrumenty" - walory nowego materiału Thy Worshiper wylicza Piranha Music, w barwach której "Demony Wschodu" trafią na rynek.
Na wizytówkę następcy albumu "Bajki o staruchu" (2021 r.; Pagan Records) wybrano kompozycję "Od Edenu na wschód".
Singla "Od Edenu na wschód" Thy Worshiper możecie posłuchać poniżej:
Thy Worshiper przywołuje "Demony Wschodu". Co już wiemy o nowej płycie?
"'Demony Wschodu' nadchodzą, aby zmącić wasz umysł i pogrążyć w mrozach Syberii" - ogłosili w pierwszych dniach stycznia podopieczni Piranha Music.
"'Demony Wschodu', pierwsza część tryptyku, to dziewięć premierowych utworów - ciężki pagan black metal z tribalowymi perkusjami, etnicznymi motywami i jeszcze większą dawką surowości, więcej mroku, więcej energii niż na poprzednich płytach" - o swoim nowym albumie informowali już w grudniu 2025 roku muzycy Thy Worshiper.
Longplay "Demony Wschodu" ujrzy światło dzienne 13 lutego. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz na winylu w dwóch wariantach kolorystycznych. Niespełna dwa tygodnie po jego premierze grupa zagra serię koncertów w Polsce.
Thy Worshiper ruszają w trasę. Gdzie zagrają tym razem?
W ramach przedwiosennej minitrasy po kraju - organizowanej przez Piranha Music - zespół odwiedzi pięć miast. Thy Worshiper zobaczymy 25 lutego w gdańskim klubie Drizzly Grizzly, 26 lutego w klubie Pod Minogą w Poznaniu, 27 lutego we wrocławskim Łączniku, 28 lutego w krakowskim Zaścianku, oraz 1 marca na deskach warszawskiej Hydrozagadki. Na koncertach Thy Worshiper zobaczymy także gościa specjalnego, którego nazwę mamy poznać już wkrótce.
Trasa po Polsce będzie nie tylko formą promocji nowego albumu, ale i okazją do świętowania ważnej rocznicy w historii Thy Worshiper, formacji wskrzeszonej po blisko dekadzie hibernacji w 2005 roku w Dublinie.
"Premierę albumu zwieńczymy trasą koncertową. Zaplanowany tour to również okazja, aby uczcić 30. rocznicę wydania naszego debiutanckiego albumu 'Popiół - Introibo Ad Altare Dei'. Bądźcie z nami" - wezwali członkowie Thy Worshiper.
Dodajmy, że Thy Worshiper wezmą też udział w tegorocznej edycji festiwalu Castle Party, który odbędzie się w dniach 16-19 lipca, tradycyjnie na Zamku w Bolkowie.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w szeregi Thy Worshiper wstąpiła nowa wokalistka Eliza Ratusznik, znana szerzej z działalności w (krakowskim trio) Narbo Dacal. Do składu powrócił także perkusista Bartosz Maruszak, którego mogliśmy usłyszeć na dwóch wcześniejszych albumach formacji z Wrocławia: "Klechdy" (2016 r.) i "Czarna dzika czerwień" (2014 r.); jak również na EP-ce "Ozimina" (2015 r.).
Eliza Ratusznik zajęła przy mikrofonie miejsce Moniki Lubas, która przez ostatnie dziewięć lat wspierała Thy Worshiper podczas koncertów oraz wystąpiła na poprzedniej płycie z 2021 roku.
"Chcielibyśmy podziękować Monice Lubas za wkład i zaangażowanie w występach na żywo i na 'Bajkach o Staruchu'" - dodali członkowie Thy Worshiper.
Poza wspomnianymi Elizą Ratusznik i Bartoszem Maruszakiem, skład Thy Worshiper współtworzą (od samego początku) grający m.in. na gitarze akustycznej wokalista Marcin Gąsiorowski; oraz basista Kubov (obaj z Maruszakiem figurują też w formacji Popiół); gitarzysta Dariusz Kubala (także drumla); oraz grający na szeregu tradycyjnych instrumentów perkusyjnych i nie tylko Tomasz "Grabaż" Grzesik.