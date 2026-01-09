Jak informowaliśmy pod koniec 2025 r. na stronach naszego serwisu, "Demony Wschodu", szósty longplay powstałego na początku lat 90. Thy Worshiper, będzie pierwszą częścią przygotowywanego tryptyku.

"Rytualny black metal, w którym poza blastami i riffami silnie przebijają się folkowe elementy, takie jak biały śpiew czy ludowe instrumenty" - walory nowego materiału Thy Worshiper wylicza Piranha Music, w barwach której "Demony Wschodu" trafią na rynek.

Na wizytówkę następcy albumu "Bajki o staruchu" (2021 r.; Pagan Records) wybrano kompozycję "Od Edenu na wschód".

Singla "Od Edenu na wschód" Thy Worshiper możecie posłuchać poniżej:

Thy Worshiper przywołuje "Demony Wschodu". Co już wiemy o nowej płycie?

"'Demony Wschodu' nadchodzą, aby zmącić wasz umysł i pogrążyć w mrozach Syberii" - ogłosili w pierwszych dniach stycznia podopieczni Piranha Music.

"'Demony Wschodu', pierwsza część tryptyku, to dziewięć premierowych utworów - ciężki pagan black metal z tribalowymi perkusjami, etnicznymi motywami i jeszcze większą dawką surowości, więcej mroku, więcej energii niż na poprzednich płytach" - o swoim nowym albumie informowali już w grudniu 2025 roku muzycy Thy Worshiper.

Longplay "Demony Wschodu" ujrzy światło dzienne 13 lutego. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz na winylu w dwóch wariantach kolorystycznych. Niespełna dwa tygodnie po jego premierze grupa zagra serię koncertów w Polsce.

Thy Worshiper ruszają w trasę. Gdzie zagrają tym razem?

W ramach przedwiosennej minitrasy po kraju - organizowanej przez Piranha Music - zespół odwiedzi pięć miast. Thy Worshiper zobaczymy 25 lutego w gdańskim klubie Drizzly Grizzly, 26 lutego w klubie Pod Minogą w Poznaniu, 27 lutego we wrocławskim Łączniku, 28 lutego w krakowskim Zaścianku, oraz 1 marca na deskach warszawskiej Hydrozagadki. Na koncertach Thy Worshiper zobaczymy także gościa specjalnego, którego nazwę mamy poznać już wkrótce.

Trasa po Polsce będzie nie tylko formą promocji nowego albumu, ale i okazją do świętowania ważnej rocznicy w historii Thy Worshiper, formacji wskrzeszonej po blisko dekadzie hibernacji w 2005 roku w Dublinie.

"Premierę albumu zwieńczymy trasą koncertową. Zaplanowany tour to również okazja, aby uczcić 30. rocznicę wydania naszego debiutanckiego albumu 'Popiół - Introibo Ad Altare Dei'. Bądźcie z nami" - wezwali członkowie Thy Worshiper.

Dodajmy, że Thy Worshiper wezmą też udział w tegorocznej edycji festiwalu Castle Party, który odbędzie się w dniach 16-19 lipca, tradycyjnie na Zamku w Bolkowie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w szeregi Thy Worshiper wstąpiła nowa wokalistka Eliza Ratusznik, znana szerzej z działalności w (krakowskim trio) Narbo Dacal. Do składu powrócił także perkusista Bartosz Maruszak, którego mogliśmy usłyszeć na dwóch wcześniejszych albumach formacji z Wrocławia: "Klechdy" (2016 r.) i "Czarna dzika czerwień" (2014 r.); jak również na EP-ce "Ozimina" (2015 r.).

Eliza Ratusznik zajęła przy mikrofonie miejsce Moniki Lubas, która przez ostatnie dziewięć lat wspierała Thy Worshiper podczas koncertów oraz wystąpiła na poprzedniej płycie z 2021 roku.

"Chcielibyśmy podziękować Monice Lubas za wkład i zaangażowanie w występach na żywo i na 'Bajkach o Staruchu'" - dodali członkowie Thy Worshiper.

Poza wspomnianymi Elizą Ratusznik i Bartoszem Maruszakiem, skład Thy Worshiper współtworzą (od samego początku) grający m.in. na gitarze akustycznej wokalista Marcin Gąsiorowski; oraz basista Kubov (obaj z Maruszakiem figurują też w formacji Popiół); gitarzysta Dariusz Kubala (także drumla); oraz grający na szeregu tradycyjnych instrumentów perkusyjnych i nie tylko Tomasz "Grabaż" Grzesik.

