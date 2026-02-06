"Blood Marks", pierwszy longplay thrashowego kwartetu z Dolnego Śląska, trafi w ręce fanów bezkompromisowego podejścia do gatunku nakładem madryckiej Xtreem Music, z którą zespół podpisał stosowne dokumenty w grudniu 2025 roku. Premierę debiutanckiej płyty Abuser zaplanowano na początek maja.

Abuser z umową na debiut. Co już wiemy o płycie "Bood Marks"?

"Ślady krwi doprowadziły nas do połączenia sił z hiszpańską wytwórnią Xtreem Music!" - napisali wrocławianie na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Xtreem Music to wytwórnia, której założycielem i szefem jest David Sánchez González, czyli popularny Dave Rotten, wokalista i lider Avulsed, pionierów death metalu w Hiszpanii, muzyk od lat doskonale rozpoznawalny na deathmetalowej sceny oraz wielce zasłużona postać metalowego podziemia, a także niegdysiejszy szef Drowned Productions (1990-1994) i Repulse Records (1994-2002).

"'Blood Marks' to 10 utworów szybkiego, wściekłego i dzikiego thrash metalu, którego źródeł inspiracji należy szukać w twórczości Morbid Saint, Demolition Hammer, Sadus, Dark Angel i Kreator. W thrashmetalowym podziemiu pojawiło się nowe zagrożenie" - ostrzegają przedstawiciele madryckiej wytwórni.

Debiutancką płytę Abuser zarejestrowano w warszawskim Sound Of Records. Produkcją (w tym miksem i masteringiem) zajęto się w Satanic Audio. Autorem okładki jest włoski artysta Velio Josto, a zespołowego logotypu rosyjskie Krivtsov Artwork (Evgeny Krivtsov), zaś za opracowanie graficzne odpowiadało XXX Graphics.

Do sieci trafił już "Monument Of Atrocity" - pierwszy singel z albumu "Blood Marks", którego możecie posłuchać poniżej:

Longplay "Blood Marks" będzie mieć swą premierę 7 maja. Płyta dostępna będzie w wersji CD oraz w formatach cyfrowych.

Abuser - kim są?

Wrocławska formacja powstała w 2018 roku z intencją tworzenia agresywnego i bezlitosnego thrash metalu. Kwartet dał się lepiej poznać rok później za sprawą demówki ("Demo 2019"), która w formie darmowej kasety promocyjnej - wypuszczonej przez niemiecką Destruktion Records - miała za zadanie zamanifestować obecność Abuser w metalowym undergroundzie.

Po okresie przymusowej hibernacji, w 2023 roku zespół - tworzony przez muzyków znanych wcześniej z innych krajowych grup thrashowych (i nie tylko) - przebudził się w pełnym składzie, w którym figurują obecnie grający na gitarze wokalista Paweł Dominiak (Miecz, eks-Hexenaltar), urodzony w Żorach basista Michał Kotwicki (Pandemic Outbreak, eks-Raging Death) oraz perkusista Jakub "Klimek" Klimkiewicz i (od 2025 r.) gitarzysta Albert Matuszny (obaj kojarzeni także z wrocławskim death / thrashowym Leprozorium).

Poza coraz intensywniejszym koncertowaniem w kraju, w 2025 roku muzycy Abuser skupili się na komponowaniu i nagrywaniu debiutanckiego albumu, "ostrząc swoje brzmienie w bezlitosną broń szybkości, agresji i surowej intensywności". Efektem tych prac jest debiutancki album "Blood Marks", który w barwach Xtreem Music trafi na rynek na początku maja.

Abuser - szczegóły albumu "Blood Marks" (tracklista):

1. "Cry Of The Innocent"

2. "Suspended In Torture"

3. "Blood Marks"

4. "Painbringer"

5. "Fin de Siécle"

6. "Monument Of Atrocity"

7. "Struggling For Reality"

8. "Lethal Obsession"

9. "Abuser"

10. "Witnessing Madness".

