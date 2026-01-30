Tegoroczna trasa "European Summer Festival tour" będzie miała też jeden polski przystanek - 13 sierpnia w Klubie Studio w Krakowie.

"Gwiazdami wieczoru będą thrash metalowi bogowie z Testament, a ich gośćmi heavy metalowe Armored Saint i power metalowe Metal Church. Lepiej być po prostu nie może!" - czytamy w ogłoszeniu od Knock Out Productions.

Bilety na ten koncert trafią do sprzedaży 2 lutego (godz. 10:00).

Testament wraca do Polski. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że kalifornijski Testament w październiku 2025 r. wypuścił "Para Bellum", 14. album w swojej 40-letniej karierze. To zarazem pierwszy materiał legendy thrash metalu po ponad pięciu latach. Tytuł pochodzi od łacińskiej sentencji "Si vis pacem, para bellum" - "Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny".

"'Para Bellum' składa się z szybkich, ciężkich, melodyjnych kawałków. [Eric] Peterson ponownie znalazł sposób by piosenki brzmiały świeżo i nowocześnie. Ciężko będzie wybrać, które grać na żywo, bo jest duży wybór" - mówi o nowym materiale wokalista Chuck Billy.

Wspomniany Eric Peterson to gitarzysta Testament, odpowiedzialny za muzyczną zawartość "Para Bellum". Skład uzupełniają Alex Skolnick (gitara), Steve Di Giorgio (bas) i nowy perkusista Chris Dovas, dla którego jest to studyjny debiut w barwach Testament.

Heavymetalowy Armored Saint tworzą John Bush (były wokalista Anthrax), Jeff Duncan (gitara), Joey Vera (basista Fates Warning, eks-Mercyful Fate) oraz bracia Sandoval: Gonzo (perkusja) i Phil (gitara).

Koncert otworzy kolejna gwiazda amerykańskiej sceny: działający z przerwami od 1980 r. Metal Church. "Prawdopodobnie najważniejsi i najlepsi reprezentanci amerykańskiego power metalu, czyli wymarzonej hybrydy heavymetalowego majestatu oraz thrashowej energii. Dadzą show po równo epicki, jak i żywiołowy" - zapowiadają organizatorzy.

