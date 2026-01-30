Testament powraca do Polski z imponującym składem. "Lepiej być nie może"
W ramach trasy "European Summer Festival" do Polski na jeden koncert powróci kalifornijski Testament. Imponująco wygląda też skład zaproszonych gości. Co już wiemy?
Tegoroczna trasa "European Summer Festival tour" będzie miała też jeden polski przystanek - 13 sierpnia w Klubie Studio w Krakowie.
"Gwiazdami wieczoru będą thrash metalowi bogowie z Testament, a ich gośćmi heavy metalowe Armored Saint i power metalowe Metal Church. Lepiej być po prostu nie może!" - czytamy w ogłoszeniu od Knock Out Productions.
Bilety na ten koncert trafią do sprzedaży 2 lutego (godz. 10:00).
Testament wraca do Polski. Co już wiemy?
Przypomnijmy, że kalifornijski Testament w październiku 2025 r. wypuścił "Para Bellum", 14. album w swojej 40-letniej karierze. To zarazem pierwszy materiał legendy thrash metalu po ponad pięciu latach. Tytuł pochodzi od łacińskiej sentencji "Si vis pacem, para bellum" - "Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny".
"'Para Bellum' składa się z szybkich, ciężkich, melodyjnych kawałków. [Eric] Peterson ponownie znalazł sposób by piosenki brzmiały świeżo i nowocześnie. Ciężko będzie wybrać, które grać na żywo, bo jest duży wybór" - mówi o nowym materiale wokalista Chuck Billy.
Wspomniany Eric Peterson to gitarzysta Testament, odpowiedzialny za muzyczną zawartość "Para Bellum". Skład uzupełniają Alex Skolnick (gitara), Steve Di Giorgio (bas) i nowy perkusista Chris Dovas, dla którego jest to studyjny debiut w barwach Testament.
Heavymetalowy Armored Saint tworzą John Bush (były wokalista Anthrax), Jeff Duncan (gitara), Joey Vera (basista Fates Warning, eks-Mercyful Fate) oraz bracia Sandoval: Gonzo (perkusja) i Phil (gitara).
Koncert otworzy kolejna gwiazda amerykańskiej sceny: działający z przerwami od 1980 r. Metal Church. "Prawdopodobnie najważniejsi i najlepsi reprezentanci amerykańskiego power metalu, czyli wymarzonej hybrydy heavymetalowego majestatu oraz thrashowej energii. Dadzą show po równo epicki, jak i żywiołowy" - zapowiadają organizatorzy.