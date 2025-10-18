George Michael, wokalista zespołu Wham!, napisał "Last Christmas" w lutym 1984 r., w mieszkaniu swoich rodziców. Tekst opowiada historię odrzuconego miłosnego uczucia. Do studia Michael wszedł w wakacje, dopuszczając jedynie inżyniera Chrisa Portera, który zaczął współpracować z Wham! przy ich debiucie, oraz dwóch asystentów. Choć na zewnątrz panowało lato, panowie przyozdobili studio łańcuchami i choinkowymi lampkami.

"Last Christmas" Wham! - największy przebój świąteczny

Nagranie wypuszczono 40 lat temu, na początku grudnia 1984 r. Świąteczną atmosferę zapewnił nakręcony w Szwajcarii kultowy teledysk. Główną rolę obok Michaela i Andrew Ridgeleya zagrała 28-letnia wówczas modelka Kathy Hill. Wystąpili również przyjaciele muzyków, w tym m.in. wspierające Wham! w chórkach Pepsi & Shirlie oraz basista grupy Spandau Ballet Martin Kemp, przyszły mąż Shirlie Holliman, która wcześniej spotykała się z Andrew Ridgeleyem.

"To było bardzo zabawne i bardzo naturalne. To nie było ustawiane - po prostu grupa przyjaciół dobrze się bawiła. W tym tkwi magia" - wspominała Kathy Hill po latach, dodając, że podczas słynnej sceny przy stole wszyscy (poza George'em Michaelem), byli nietrzeźwi.

Poppy przerabia "Last Christmas". "Boże Narodzenie przyszło wcześnie"

Przebój Wham! przez lata doczekał się licznych przeróbek i parodii. Tym razem nową wersję na potrzeby akcji Spotify Singles na ponad dwa miesiące przed świętami wypuściła amerykańska wokalistka Poppy.

"Boże Narodzenie przyszło wcześnie" - skomentował Jordan Fish, były muzyk metalcore'owej grupy Bring Me The Horizon, który wyprodukował nagranie. Wprost nazwał on wersję Poppy "bangerem".

Dodajmy, że Poppy pracowała już z Jordanem Fishem przy swojej płycie "Negative Spaces".

Kim jest Poppy?

Pod pseudonimem Poppy kryje się urodzona 1 stycznia 1995 r. Moriah Rose Pereira. Amerykanka zdobyła popularność na początku poprzedniej dekady za sprawą filmików publikowanych w serwisie YouTube. Na scenie muzycznej zadebiutowała EP-ką "Bubblebath" (2016), a rok później pojawił się jej pierwszy album "Poppy.Computer" (2017). Muzyczne początki Poppy związane są z art popem i electropopem, ale z czasem wokalistka zaczęła flirtować ze zdecydowanie mocniejszymi gatunkami.

Utrzymany w stylistyce industrialnego metalu singel "Bloodmoney" z płyty "I Disagree" (2020) przyniósł Poppy pierwszą nominację do Grammy. Amerykanka stała się pierwszą solistką, która zdobyła nominację w kategorii najlepszy metalowy występ.

Drugą nominację do Grammy zdobyła za sprawą "Suffocate", duetu z metalcore'ową grupą Knocked Loose.

W ostatnim czasie współpracowała także z japońską formacją Babymetal (singel "From Me to U" i wspólna trasa koncertowa) oraz Amy Lee z Evanescence i Courtney LaPlante ze Spiritbox (singel "End of You").

''Wydarzenia'': Jedenastu finalistów Konkursu Chopinowskiego. Wśród nich jeden Polak Polsat News Polsat News