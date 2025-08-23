W 1988 roku w Sacramento założona została grupa Deftones. Muzycy na początku lat 90. koncertowali przed zespołami takimi jak Korn czy Coal Chamber. Ich debiutancki krążek "Adrenaline" z 1995 r. został bardzo dobrze przyjęty i doceniany za innowacyjne brzmienie. Dwa lata później ukazał się album "Around the Fur", dzięki któremu zespół znacząco zykał na popularności, ustanawiając swoją pozycję na scenie alternatywnego metalu. Najbardziej przełomowym wydawnictwem okazała się jednak płyta "White Pony", która odniosła ogromny sukces komercyjny i zapewniła muzykom nagrodę Grammy. W międzyczasie zespół w składzie Chino Moreno (wokal), Stephen Carpenter (gitara), Abe Cunningham (perkusja), Chi Cheng (bas) i Frank Delgado (klawisze) wydał dwa kolejne albumy - "Deftones" i "Saturday Night Wrist".

Następny w kolei ukazać miał się krążek "Eros", nad którym zespół zaczął pracować w 2007 roku. Zaledwie rok później basista Chi Cheng uległ tragicznemu wypadkowi samochodowemu. W wyniku odniesionych obrażeń muzyk zapadł w śpiączkę. Przez lata walczono o jego powrót do zdrowia. W 2012 r. informowano, że muzyk był w stanie częściowo świadomym, ale nie mógł się komunikować. W kwietniu 2013 roku basista zmarł w wyniku nagłego zatrzymania akcji serca.

Co dalej z płytą "Eros"?

Choć Deftones przerwali pracę nad "Eros", wciąż koncertowali, zbierając pieniądze na leczenie Chenga. Wokół wydawnictwa zaczęło pojawiać się wiele legend i spekulacji, jednak nie ujrzało ono nigdy światła dziennego. W najnowszym wywiadzie dla "The Guardian", Chino Moreno zdradził, że płyta najpewniej już nigdy nie zostanie dokończona.

"Ciągle jesteśmy pytani o 'Eros'. Prawdopodobnie nigdy nie ujrzy światła dziennego. Musielibyśmy cofnąć się do tamtego okresu i dokończyć utwory, które były nieukończone. 'Dallas' to jedyny utwór z tego projektu, który był bliski ukończenia" - przyznał.

Najnowsze wydawnictwo Deftones zatytułowane "private music" miało swoją premierę 22 sierpnia 2025 roku. Jest to następca opublikowanego 5 lat temu albumu "Ohms".

Zespół wkrótce wyruszy w europejską trasę koncertową. Nie zabraknie również przystanku w Polsce! 5 lutego 2026 r. Deftones zagrają w łódzkiej Atlas Arenie.

