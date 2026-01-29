Festiwal Summer Dying Loud odbędzie się na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim w dniach 3-5 września.

"Czeka nas 51 koncertów, z których każdy będzie dla Was niezapomnianym przeżyciem. Znajdziecie tam zarówno znane, kultowe nazwy o ugruntowanej pozycji jak i newcomersów, którzy niejednokrotnie decydują o jakości współczesnej sceny muzyki ekstremalnej" - czytamy w pierwszym ogłoszeniu organizatorów, podczas którego poznaliśmy 11 wykonawców.

Razem z ogłoszeniem rusza sprzedaż podstawowej puli karnetów trzydniowych, biletów na pole namiotowe, parking wewnętrzny i parking dla camperów. Bilety jednodniowe oraz dwudniowe trafią do sprzedaży w kwietniu.

Summer Dying Loud 2026. Nergal przypomni kultowy debiut grupy Behemoth

Z okazji 30-lecia premiery "Sventevith (Storming Near The Baltic)", pierwszej płyty grupy Behemoth, Nergal przypomni ten kultowy, pełnometrażowy debiut naszej ekspertowej gwiazdy metalu. Ten materiał lider Behemotha prezentuje we wsparciu muzyków islandzkiego Misþyrming na ekskluzywnych występach festiwalowych. Występ w Aleksandrowie Łódzkim będzie jedyną okazją, by usłyszeć ten projekt w Polsce.

Podczas Summer Dying Loud nie zabraknie też innych jubileuszy - niemiecki Ahab przypomni swój debiut "The Call Of The Wretched Sea" sprzed 20 lat, a 40-lecie świętować będzie kultowy deathmetalowy Massacre dowodzony przez Kama Lee.

Specjalny set z materiałem z płyt nagranych z Iron Maiden zaprezentuje Blaze Bayley, wokalista tej formacji w latach 1994-1999, z którą nagrał albumy "The X Factor" (1995) i "Virtual XI" (1998). Największymi przebojami z tej epoki są m.in. "Sign of the Cross" i "The Clansman".

W Aleksandrowie Łódzkim wystąpią także Jesu (projekt Justina Broadricka, który grał na SDL 2024 z grupą Godflesh), deathmetalowe grupy Baest, Of Feather and Bone i Civerous, Imha Tarikat (black metal z Niemiec), Hexer (doom / sludge metal) oraz Eyes (hardcore, noise rock i sludge).

