Łódzki kwintet, który zaczynał swą muzyczną przygodę na początku lat 90., podpisał niedawno kontrakt z Fireflash Records i to w barwach tej niemieckiej wytwórni na początku maja światło dzienne ujrzy długo oczekiwany, szósty longplay Sacriversum.

Sacriversum wracają do korzeni. Co już wiemy o płycie "Before The Birth Of Light"?

Na nowym albumie łódzka formacja, którą wskrzeszono w 2022 roku po 17 latach hibernacji, powraca do swoich deathmetalowych początków.

"Album 'Before The Birth Of Light' powalił mnie na kolana i przeniósł do lat 90. Surowy, oldskulowy death metal z tymi niezrównanymi organami Hammonda i niesamowitą atmosferą. Death w parze z Deep Purple. To mroczna podróż w inny wymiar, inny czas i miejsce. Trafiliście do ich świata, w czasie sprzed narodzin światła" - o swoich świeżo upieczonych podopiecznych powiedział Markus Wosgien, szef wspomnianej wytwórni z Donzdorfu.

Materiał powstał w Case Studio pod okiem producenta Sławomira Papisa, który odpowiadał również za miks. Mastering wykonano w Satanic Audio pod okiem Haldora Grunberga.

Płyta "Before The Birth Of Light" polecana jest fanom m.in. Death, Blood Incantation, Pestilence, Atheist czy Nocturnus, nie może więc być tu mowy o gotyckim metalu, z którym Sacriversum flirtowało na albumach z przełomu lat 90. i dwutysięcznych.

"To trochę tak, jakby wymazać cały 'środkowy okres' naszej historii, a nowy album 'Before The Birth Of Light' ukazał się jako drugi, zaraz po 'The Shadow Of The Golden Fire' (debiucie z 1994 r.). Dziś jesteśmy dojrzałymi, rzec można starszymi panami, Baran (klawiszowiec Krzysztof Baranowicz) powrócił do zespołu, możemy więc zacząć raz jeszcze tam, gdzie stanęliśmy w 1994 roku" - podkreśla gitarzysta Krystian "MacKozer" Kozerawski, który w 2022 roku przekonał Remigiusza "Remo" Mielczarka, grającego na basie wokalistę i współzałożyciela zespołu, do wznowienia działalności Sacriversum.

Do sieci trafił już "Let Us Ride The World" - pierwszy singel z powrotnego longplaya łodzian, którego interpretowana na wiele sposobów wymowa z pewnością nie byłaby obca wikingom death metalu z Unleashed czy Amon Amarth.

Sacriversum naciera z nowym singlem. "Nikt nas nie pokona!"

"Całościowe przesłanie tego albumu może być rozumiane dosłownie i z historycznego punktu widzenia, jako ukazanie wikińskiej inwazji, ale może też być rozumiane metaforyczne, jako wyobrażenie siły, żywiołowości i niepowstrzymanej energii, które doborowa grupa ludzi potrafi wnieść do działania. Utwór 'Let Us Ride The World' mówi o tym, co czujemy tworząc wspólnie siłę pozwalającą zawojować świat. W ten sam sposób odczuwają to nie tylko muzycy, którym wspólne granie sprawia radość, ale i każdy, kto jest w stanie zgromadzić wokół siebie innych w oparciu o 'poczucie współpracy'. W tekście, dosłownie, grupa wikingów zwraca się do Thora, jednego z najważniejszych bóstw tej mitologii. Obecnie, w czasach nam współczesnych, moglibyśmy powiedzieć: 'Idziemy stadem, nikt nas nie pokona!" - tłumaczy Remigiusz "Remo" Mielczarek, postać doskonale znana na polskiej scenie metalowej od początku lat 90.

Premierową kompozycję "Let Us Ride The World" Sacriversum możecie sprawdzić poniżej:

Album "Before The Birth Of Light" trafi na rynek 8 maja. Materiał będzie dostępny w wersji CD oraz w limitowanej edycji winylowej. Tego samego dnia łódzki kwintet rozpocznie trasę po Polsce.

Sacriversum zaprasza na "Before The Birth Of Light Tour 2026". Gdzie i z kim zagrają podczas wojaży po kraju?

W ramach majowej "Before The Birth Of Light Tour 2026" Sacriversum zagrają w ośmiu polskich miastach. W trasie po kraju towarzyszyć będą im m.in. dwa inne zespoły z Łodzi, czyli Tenebris i Wieczny Mróz, a także reaktywowany poznański Aion, stołeczny Corruption oraz włoski Sadist.

Szczegóły "Before The Birth Of Light Tour 2026":

8.05 - Warszawa (VooDoo Club; plus Aion i Wieczny Mróz)

9.05 - Łódź (Browar Warkot; plus Aion i Wieczny Mróz)

15.05 - Bielsko-Biała (RudeBoy; z Sadist i Tenebris)

16.05 - Tarnów (Przepraszam; z Sadist i Tenebris)

22.05 - Toruń (Dwa Światy; z Corruption i BOCC)

23.05 - Białystok (Podlaska Adamczycha; z Corruption i BOCC)

29.05 - Szczecin (Krzywy Gryf; z Aion plus gość)

30.05 - Piła (Yogi Club; z Aion plus gość).

Dodajmy, że w wskrzeszone w połowie 2022 roku Sacriversum tworzą wspomniani Remigiusz "Remo" Mielczarek (wokal / bas) i Krystian "MacKozer" Kozerawski (gitara) oraz znany z debiutanckiej płyty klawiszowiec Krzysztof "Baran" Baranowicz, który powrócił do składu po 27 latach rozłąki! W aktualnych szeregach wikińską ścianę tarcz prosto z Łodzi uzupełniają szczelnie perkusista Jan "Trocin" Traciński oraz (od tego roku) gitarzysta Olaf "Olafsson" Kozerawski, prywatnie syn Krystiana "MacKozera".

Sacriversum - szczegóły albumu "Before The Birth Of Light" (tracklista):

1. "From The Sea Side"

2. "We're Storming Through The Night"

3. "Let Us Ride The World"

4. "Golden Lights Of Valhalla"

5. "March Of The Giants"

6. "Before The Birth Of Light"

7. "We Die, We Fly"

8. "Chaotic Realm Of The Sea"

9. "Chief Of The Fearless".

