"Polska raga poranna" to debiutancki solowy materiał Michała "Nihila" Kuźniaka sygnowany pseudonimem założyciela katowickiej Furii. Płyta rozwija koncepcję zapoczątkowaną w 2024 roku na współtworzonych z Dominikiem Gacem "Dziadach" - słuchowisku, w którym można było usłyszeć archiwalne nagrania z teatru "Gardzienice".

"Słuchać między zmrokiem a świtem". Kiedy powstała "Polska raga poranna"?

"Zacząłem ją spisywać od razu po zakończeniu studyjnej pracy nad 'Hutą Luną' (ostatnia płyta Furii z 2023 r.), we wrześniu 2023 roku. Nastrój tego nagrania dobrze oddaje cytat z niezmordowanego tropiciela Atmana i Brahmana (który to tropiciel sam bywa czasem zwierzyną dla Bachantek), wybitnego taoisty, a przede wszystkim Wielkiego Polaka, Wiesława Myśliwskiego: 'Każdy jest przecież czymś w rodzaju zbioru obijających się o siebie ułomków, wypalonych niczym meteory, których nic z sobą nie łączy, pogasłych nadziei, marzeń, pragnień, zaprzepaszczonych uczuć, kłamstw podszywających się pod prawdy i prawd podszywających się pod kłamstwa, a wszystko to niezdolne choćby krążyć wokół wspólnej osi'. Sugeruję słuchać między zmrokiem a świtem" - radzi Nihil, którego wymykający się zaszufladkowaniu solowy projekt oscyluje m.in. wokół muzyki eksperymentalnej, awangardowej, industrialnej, post-black metalu czy dark ambientu z charakterystycznym elegijno-kontemplacyjnym głosem Kuźniaka.

Wyjaśnijmy także, iż słownikowo tytułowa raga odnosi się do muzyki indyjskiej jako model melodyczny i tonalny o określonym wyrazie emocjonalnym, będący podstawą do muzycznej improwizacji; w filozofii indyjskiej raga może również oznaczać gniew lub pasję.

Trwający ponad 70 minut materiał "Polska raga poranna" miał swą premierę drogą elektroniczną w poniedziałek 17 listopada.

Najnowsze solowe dokonanie Nihila możecie sprawdzić poniżej:

Nihil - człowiek wielu talentów

Przypomnijmy, że Michał "Nihil" Kuźniak to pochodzący z Katowic multiinstrumentalista, wokalista, producent i kompozytor, który swą muzyczną karierę rozpoczął w 2000 roku w barwach blackmetalowej formacji MasseMord; grał w niej m.in. na gitarze i klawiszach. Trzy lata później powołał do życia zjawiskową grupę Furia spod znaku (eksperymentalnego) black metalu, którą w 2023 roku wyróżniono prestiżową nominacją do Paszportów Polityki. Na przestrzeni ponad 20 lat nagrał z Furią m.in. siedem albumów i pięć EP-ek, oraz kierował lub współtworzył liczne metalowe i elektroniczne projekty, w tym Cssaba, FDS, Niphates, Morowe, Quintessence of Hate i Seagulls Insane and Swans Deceased Mining Out the Void. W 2019 roku udzielał się też koncertowo w barwach pomorskiego Blindead.

Popularny Nihil, jedna z wiodących postaci polskiego black metalu, znany jest także z działalności teatralnej, twórczość Furii została bowiem wykorzystana w spektaklu "Wesele" w reżyserii Jana Klaty, a sam Kuźniak współtworzył również muzykę do przedstawienia "Trojanki" (też w reżyserii Jana Klaty). Michał "Nihil" Kuźniak prowadzi także własne studio nagraniowe Czyściec, które znajduje się w Chorzowie.

