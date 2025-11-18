Premiera solowego materiału lidera Furii. "Słuchać między zmrokiem a świtem"

Oprac.: Bartosz Donarski

Do sieci trafił właśnie materiał "Polska raga poranna". To najnowsze solowe przedsięwzięcie Nihila, muzyka, kompozytora, producenta, założyciela uznanej grupy Furia i jednej z kluczowych postaci polskiej sceny blackmetalowej.

Nihil prezentuje swój solowy debiut
Nihil prezentuje swój solowy debiutAndrzej WasilkiewiczReporter

"Polska raga poranna" to debiutancki solowy materiał Michała "Nihila" Kuźniaka sygnowany pseudonimem założyciela katowickiej Furii. Płyta rozwija koncepcję zapoczątkowaną w 2024 roku na współtworzonych z Dominikiem Gacem "Dziadach" - słuchowisku, w którym można było usłyszeć archiwalne nagrania z teatru "Gardzienice".

"Słuchać między zmrokiem a świtem". Kiedy powstała "Polska raga poranna"?

"Zacząłem ją spisywać od razu po zakończeniu studyjnej pracy nad 'Hutą Luną' (ostatnia płyta Furii z 2023 r.), we wrześniu 2023 roku. Nastrój tego nagrania dobrze oddaje cytat z niezmordowanego tropiciela Atmana i Brahmana (który to tropiciel sam bywa czasem zwierzyną dla Bachantek), wybitnego taoisty, a przede wszystkim Wielkiego Polaka, Wiesława Myśliwskiego: 'Każdy jest przecież czymś w rodzaju zbioru obijających się o siebie ułomków, wypalonych niczym meteory, których nic z sobą nie łączy, pogasłych nadziei, marzeń, pragnień, zaprzepaszczonych uczuć, kłamstw podszywających się pod prawdy i prawd podszywających się pod kłamstwa, a wszystko to niezdolne choćby krążyć wokół wspólnej osi'. Sugeruję słuchać między zmrokiem a świtem" - radzi Nihil, którego wymykający się zaszufladkowaniu solowy projekt oscyluje m.in. wokół muzyki eksperymentalnej, awangardowej, industrialnej, post-black metalu czy dark ambientu z charakterystycznym elegijno-kontemplacyjnym głosem Kuźniaka.

Zobacz również:

Dave Mustaine (Megadeth)
Metal

Megadeth z drugim singlem z nowej płyty przed pożegnalną wizytą w Polsce. Sprawdź premierowy utwór "I Don't Care"

Bartosz Donarski

Wyjaśnijmy także, iż słownikowo tytułowa raga odnosi się do muzyki indyjskiej jako model melodyczny i tonalny o określonym wyrazie emocjonalnym, będący podstawą do muzycznej improwizacji; w filozofii indyjskiej raga może również oznaczać gniew lub pasję.

Trwający ponad 70 minut materiał "Polska raga poranna" miał swą premierę drogą elektroniczną w poniedziałek 17 listopada.

Najnowsze solowe dokonanie Nihila możecie sprawdzić poniżej:

Nihil - człowiek wielu talentów

Przypomnijmy, że Michał "Nihil" Kuźniak to pochodzący z Katowic multiinstrumentalista, wokalista, producent i kompozytor, który swą muzyczną karierę rozpoczął w 2000 roku w barwach blackmetalowej formacji MasseMord; grał w niej m.in. na gitarze i klawiszach. Trzy lata później powołał do życia zjawiskową grupę Furia spod znaku (eksperymentalnego) black metalu, którą w 2023 roku wyróżniono prestiżową nominacją do Paszportów Polityki. Na przestrzeni ponad 20 lat nagrał z Furią m.in. siedem albumów i pięć EP-ek, oraz kierował lub współtworzył liczne metalowe i elektroniczne projekty, w tym Cssaba, FDS, Niphates, Morowe, Quintessence of Hate i Seagulls Insane and Swans Deceased Mining Out the Void. W 2019 roku udzielał się też koncertowo w barwach pomorskiego Blindead.

Popularny Nihil, jedna z wiodących postaci polskiego black metalu, znany jest także z działalności teatralnej, twórczość Furii została bowiem wykorzystana w spektaklu "Wesele" w reżyserii Jana Klaty, a sam Kuźniak współtworzył również muzykę do przedstawienia "Trojanki" (też w reżyserii Jana Klaty). Michał "Nihil" Kuźniak prowadzi także własne studio nagraniowe Czyściec, które znajduje się w Chorzowie.

Bartek "Wasyl" Wasilewski po wygranej w "Mam talent": Trzeba rozważnie stawiać krokiNewseria Lifestyle/informacja prasowa
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze