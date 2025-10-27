Poppy wkrótce odwiedzi Polskę! Wszystko, co musisz wiedzieć
Poppy wraca na światową trasę koncertową! Artystka już w pierwszej połowie 2026 roku odwiedzi Polskę! Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje dotyczące jej występu.
Urodzona 1 stycznia 1995 roku. Moriah Rose Pereira znana szerzej jako Poppy zasłynęła lata temu za sprawą nagrań publikowanych w serwisie YouTube. Na początku swojej muzycznej ścieżki artystka tworzyła muzykę art popową i electropopową. Później zaczęła jednak sięgać po cięższe brzmienia, stając się obecnie jedną z najciekawszych wokalistek sceny metalowej.
Poppy zapisała się również w historii nagród Grammy jako pierwsza solistka z nominacją w kategorii najlepszy metalowy występ za singiel "Bloodmoney" pochodzący z płyty "I Disagree". Kolejną nominację otrzymała, pojawiając się gościnnie w singlu "Suffocate" grupy Knocked Loose.
23 października ukazał się jej nowy singiel "Unravel" stworzony we współpracy z Jordanem Fishem (ex-Bring Me The Horizon), który odpowiadał również za produkcję jej ostatniej płyty "Negative Spaces".
Koncert Poppy w Polsce
Artystka już wkrótce wyruszy w światową trasę koncertową "Constantly Nowhere", w ramach której odwiedzi również Polskę!
Już 27 marca 2026 roku zobaczymy ją w warszawskim klubie Progresja. Towarzyszyć jej będą zespoły Ocean Grove oraz Fox Lake!
Przedsprzedaż biletów dla klientów Citi Handlowy planowana jest na 28 października, na godzinę 10:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 30 października o godzinie 10:00. Do sprzedaży ogólnej, na stronie organizatorów wydarzenia - Live Nation, bilety trafią 31 października, również o godzinie 10:00.