Następcę albumu "Obsidian" (2020 r.) wyprodukował Gregor Mackintosh, gitarzysta i współzałożyciel Paradise Lost. Nagrania odbyły się w studiach Black Planet w Wielkiej Brytanii oraz szwedzkich NBS i Wasteland. Miksem i masteringiem "Ascension", płyty mającej obejmować gotyckie oraz death- i doommetalowe walory brzmieniowe zespołu, zajął się Lawrence Mackrory, brytyjski fachowiec znany ze współpracy z m.in. Bloodbath, Katatonią, Meshuggah, Witchery czy naszym Decapitated.

Paradise Lost: "Ascension". Tak zespół mówi o płycie

"'Ascension' (ang. wniebowstąpienie) to kawalkada niedoli, przepełniona silnym smutkiem przechadzka po podłym świecie chwalebnego tryumfu i żałosnej tragedii" - mówi Nick Holmes, frontman Paradise Lost.

"Tytuł albumu bierze się z przekonania o wstąpieniu do lepszego miejsca, fikcyjnie z Ziemi do nieba, ze wszystkimi wymaganiami, które się z tym wiążą. W świecie rzeczywistym ludzie często już od narodzin usiłują dostać się do jakiegoś lepszego miejsca, starając się być lepszymi, niezależnie od tego, że jedyną nagrodą, jak ich czeka, jest śmierć" - tłumaczy wokalista słynnej grupy z miasta Halifax w angielskim hrabstwie West Yorkshire.

"Teksty dotyczą wszystkiego, co stawia przed nami życie. A że tego nie sposób przewidzieć, może to też budzić przerażenie. W jaki sposób ludzie radzą sobie ze śmiercią, jak przełomowe doświadczenia życiowe wpływają na ich psychikę - te pytania od zawsze budzą ciekawość" - analizuje Holmes, który od 2014 roku stoi również przy mikrofonie w deathmetalowej supergrupie Bloodbath ze Szwecji.

"Po 35 latach wszystko przebiega świadomie. Mając tak bogatą i różnorodną dyskografię, ciężko nie być w stu procentach pewnym, skąd się to wszystko bierze, ostatecznie jednak sprowadza się to zwyczajnie do tego, czy podoba nam się tworzona przez nas muzyka, czy nie. Jeśli tak, to zostaje! Tu się nic nie zmieniło od czasów, kiedy byliśmy nastolatkami. Paradoksalnie, ponurej, przygnębiającej muzyki słucha się zawsze najprzyjemniej, i chyba dotyczy to też jej komponowania" - z uśmiechem dodaje 54-letni dziś wokalista i jeden z założycieli Paradise Lost.

Na okładce 17. albumu studyjnego Anglików znajdziemy obraz "Trybunał Śmierci" autorstwa George'a Frederika Wattsa, uznanego angielskiego malarza i rzeźbiarza wiktoriańskiego, którego alegoryczne działo możemy obecnie podziwiać w londyńskiej Tate Gallery.

Wraz z ogłoszeniem szczegółów dotyczących premiery nowego albumu, Paradise Lost podzielili się z fanami "Silence Like The Grave", wielce obiecującym, pierwszym singlem z materiału "Ascension". Do premierowej kompozycji nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Nowa płyta brytyjskich pionierów death / doom i gothic metalu ujrzy światło dzienne 19 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, jako dwupłytowy album winylowy oraz w limitowanym zestawie (boks z trzema płytami winylowymi plus CD).

Paradise Lost przed koncertem w Polsce - co już wiemy?

Na jesień Paradise Lost, którzy latem pojawią się na europejskich festiwalach u boku Kinga Diamonda, zapowiedzieli pierwszą część trasy po szyldem "Ascension Of Europe". Zanim to jednak nastąpi, już 21 czerwca Anglicy będą jedną z gwiazd Rock The Square - nowego polskiego festiwalu dla fanów cięższych brzmień, który odbędzie się na Placu Teatralnym w Lublinie. Drugim headlinerem lubelskiej imprezy będzie Soen - szwedzka supergrupa spod znaku progresywnego metalu.

Przypomnijmy, że działający od 1988 roku Paradise Lost początkowo znajdował się wśród pionierów death / doom metalu, by z czasem stać się gwiazdą gotyckiego metalu. Od samego początku zespół tworzą liderzy Nick Holmes (wokal) i Gregor Mackintosh (gitara) oraz Aaron Aedy (gitara) i Stephen Edmondson (bas). Jedyne rotacje zachodziły na stanowisku perkusisty - od 2022 roku za bębnami zasiadał Guido Montanarini, którego usłyszymy jeszcze na nowym longplayu "Ascension". W tym roku miejsce Włocha zajął urodzony w Manchesterze Jeff Singer, niegdysiejszy bębniarz w zespole Blaze'a Bayleya, byłego wokalisty Iron Maiden, i My Dying Bride, który wcześniej udzielał się w Paradise Lost w latach 2004-2008.

Paradise Lost - szczegóły albumu "Ascension" (tracklista):

1. "Serpent On The Cross"

2. "Tyrants Serenade"

3. "Salvation"

4. "Silence Like The Grave"

5. "Lay A Wreath Upon The World"

6. "Diluvium"

7. "Savage Days"

8. "Sirens"

9. "Deceivers"

10. "The Precipice".