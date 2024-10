Tarja Turunen była wokalistką grupy Nightwish do 2006 r., kiedy to rozpoczęła trwającą do dziś karierę solową. Z kolei Marko Hietala w tym zespole spędził dwie dekady, a rozstał się z nim w 2021 r. Poza tym basista i wokalista występował w formacji Tarot i współpracował z Delain i Amorphis.