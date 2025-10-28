Nowy festiwal na mapie Polski! Znamy pierwsze gwiazdy Summer Punch Festival

Summer Punch Festiwal planowany jest na 18-19 czerwca 2026 roku w Warszawie. Impreza odbędzie się na terenie Letniej Sceny Progresji, gdzie między dwiema scenami zobaczymy ponad 20 różnych artystów. Jak zapowiadają organizatorzy: "to powrót do beztroskich czasów, gdy muzyka miała swój niepowtarzalny charakter, a ludzie odwagę bycia sobą w pełnej okazałości".

Kto zagra na Summer Punch Festival?

Zgodnie z ideą festiwalu, na scenach zobaczymy zespoły, które mocno wpłynęły na brzmienie współczesnej muzyki gitarowej, jak i te, które właśnie współczesną scenę reprezentują. Impreza stanie się międzypokoleniowym wydarzeniem, które zadowoli każdego głodnego muzyki gitarowej na żywo.

Podczas wydarzenia usłyszymy kultowe już przeboje zespołów, które popularność zyskały na przełomie wieków m.in. Three Days Grace oraz P.O.D. Zderzą się z nimi gwiazdy takie, jak Bad Omens czy Landmvrks, będące dowodem na siłę nowoczesnego gitarowego uderzenia.

Summer Punch Festival materiały prasowe

Pełna lista zapowiedzianych na ten moment artystów prezentuje się następująco:

Bad Omens - ekipa, która szturmem podbija największe sceny festiwali oraz listy przebojów. Ich mieszanka metalcore'u, industrialnych wpływów i zacięcia do tworzenia wpadających w ucho melodii sprawiła, że stali się oni jednym z najciekawszych zespołów ostatniej dekady.

Three Days Grace - ich chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Kanadyjska grupa zasłynęła na międzynarodowej scenie dzięki hitom takim jak "I Hate Everything About You" czy "Animal I Have Become". Na koncertach zawsze dostarczają solidną dawkę nostalgicznego brzmienia i energii.

Alexisonfire - na międzynarodowej scenie zasłynęli dzięki przebojowemu wręcz post-hardcore'owi. Kanadyjska formacja w 2015 roku powróciła na scenę po kilkuletniej przerwie, budząc ogromne zainteresowanie. Wkrótce usłyszymy też ich najnowszą EP-kę "Copies of Old Masters, Vol. 1", której premiera planowana jest na 7 listopada 2025 r.

Landmvrks - weź metalcore, nu metal, hardcore punk i dodaj do tego francuski rap. Z początku połączenie to może wydawać się nieco dziwne, ale zespół ten wielokrotnie udowadniał, że zarówno studyjnie, jak i na żywo potrafi pokazać klasę. W tym roku mieliśmy okazję oglądać ich na głównej scenie Mystic Festivalu. Ci, którzy ten występ ominęli, zdecydowanie nie powinni tym razem odpuszczać.

P.O.D. - legenda kalifornijskiego nu metalu dowodzona przez Sonny'ego Sandovala (sprawdźcie nasz wywiad!) również nie tak dawno koncertowała w Polsce. Hity takie jak "Alive" i "Youth of the Nation" do dziś porywają słuchaczy na całym świecie i nie inaczej będzie w przyszłym roku w Warszawie. Gardła można zacząć rozgrzewać już teraz.

Bilmuri - solowy projekt Johnny'ego Francka (ex-Attack Attack!), będący dziką mieszanką zagrywek przywodzących na myśl Polyphię, metalcore'owych breakdownów i wrażliwych, popowych refrenów. Tego zespołu zdecydowanie nie warto pomijać!

Set It Off - w swojej twórczości łączą z kolei pop-punk, orkiestrową grację, rapowane elementy i teatralną emocjonalność. Na koncertach nie biorą jeńców, dostarczając sety pełne energii!

Sprzedaż biletów rozpocznie się w czwartek 30.10.2026 r. o godzinie 10:00 na stronie organizatorów wydarzenia - Winiary Bookings.

