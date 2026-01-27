Nowy festiwal dla fanów ciężkiego brzmienia. Hells Bells odsłania pierwsze karty

Hells Bells Festival odbędzie się w dniach 26-27 czerwca na Placu Gryfitów, położonym na szczecińskiej Łasztowni. To przestrzeń coraz częściej wykorzystywana przy dużych wydarzeniach kulturalnych, tym razem wypełniona dźwiękami metalu i punk rocka w wielu odsłonach. Organizatorzy od początku podkreślają, że nie chodzi o wąskie gatunkowe ramy, lecz o spotkanie różnych środowisk skupionych wokół ciężkiej, bezkompromisowej muzyki. W programie mają znaleźć się zarówno uznane marki, jak i projekty wymykające się prostym definicjom.

Zaprezentowany skład to jednak dopiero początek. Twórcy festiwalu zapowiadają kolejne ogłoszenia, które mają szczególnie wzmocnić metalową część line-upu, w tym udział następnych artystów z zagranicy.

Vader i Dezerter. Spotkanie z historią polskiej sceny

Pierwsze potwierdzone nazwy jasno pokazują skalę ambicji nowego wydarzenia. W Szczecinie pojawi się Vader, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji metalowych na świecie. Zespół dowodzony przez Petera Wiwczarka od lat pozostaje wizytówką rodzimego death metalu, a jego koncerty w regionie zawsze cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem. Po przerwie od występów w mieście ten powrót zapowiada się jako jedno z kluczowych wydarzeń festiwalu.

Równie istotnym punktem programu będzie występ Dezertera. Ikona polskiego punk rocka świętuje 45-lecie działalności i zamierza uczcić je nowym albumem studyjnym, którego premiera zaplanowana jest na początek roku. Festiwalowy koncert ma mieć przekrojowy charakter, łącząc klasyczne utwory z materiałem z najnowszego wydawnictwa.

Furia i Discharge. Od artystycznego black metalu po brytyjską legendę punka

Do Szczecina zawita także Furia, zespół od lat konsekwentnie poszerzający granice black metalu. Projekt znany jest z dialogu muzyki z innymi dziedzinami sztuki, czego przykładem była współpraca przy spektaklu "Wesele" w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Co istotne, występ na Hells Bells Festival pozostaje jedynym potwierdzonym festiwalowym koncertem Furii w 2026 roku.

Pierwszym zagranicznym akcentem w składzie jest Discharge. Brytyjska formacja od dekad uznawana jest za jeden z fundamentów hardcore punka. Ich album "Hear Nothing See Nothing Say Nothing" z 1982 roku do dziś pozostaje punktem odniesienia nie tylko dla sceny punkowej, lecz także dla wielu zespołów metalowych. Organizatorzy sugerują, że to dopiero wstęp do międzynarodowych ogłoszeń.

Line-up w budowie i stopniowe odkrywanie kart

Choć już teraz zestaw wykonawców prezentuje się imponująco, Hells Bells Festival wciąż trzyma część kart w rękawie. W mediach społecznościowych organizatorzy zapowiedzieli, że ujawniony skład nie jest kompletny, a kolejne nazwiska mają mieć silną pozycję na scenie. Taka strategia stopniowego odsłaniania programu skutecznie podgrzewa atmosferę wokół debiutującej imprezy.

Bilety i oferta dla młodszych uczestników

Wraz z pierwszymi ogłoszeniami wystartowała sprzedaż karnetów. Do 9 lutego lub do wyczerpania puli obowiązuje oferta Early Bird. Organizatorzy przewidzieli również warianty ulgowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat, a także bilety rodzinne dla opiekunów z dziećmi poniżej 13. roku życia. Szczegóły dotyczące sprzedaży dostępne są na oficjalnych kanałach festiwalu.

Debiut Hells Bells Festival zapowiada się więc jako jedna z ciekawszych nowości przyszłorocznego sezonu koncertowego. Jeśli kolejne ogłoszenia utrzymają obecny poziom, Szczecin może zyskać wydarzenie, które na stałe wpisze się w kalendarz fanów ciężkich brzmień.

