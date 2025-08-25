Niespodziewane odejście z Cradle Of Filth. "W życiu nie zawsze można przewidzieć, co przyniesie przyszłość"

W trakcie trwającej obecnie trasy w Ameryce Południowej niespodziewanie szeregi grupy Cradle Of Filth opuściła grająca na klawiszach wokalistka Zoë Marie Federoff-Šmerda. Ekipa dowodzona przez wokalistę Daniego Filtha ogłosiła już zastępstwo na najbliższe koncerty. Dodajmy, że metalowe wampiry z Suffolk 21 listopada pojawią się w Poznaniu.

Zoë Marie Federoff-Šmerda rozstała się z grupą Cradle Of Filth
Międzynarodowa ekipa dowodzona przez wokalistę Daniego Filtha pod koniec marca wydała 14. studyjną płytę "The Screaming of the Valkyries". Materiał nawiązuje zarówno do klasycznych albumów Cradle Of Filth z lat 90., jak i tych wydanych w ostatniej dekadzie, nie zabrakło więc na niej black- i deathmetalowej chłosty, symfonicznego przepychu oraz tego, co zwykło się określać mianem "ekstremalnego gothic / horror metalu".

"The Screaming Of The Valkyries" wyprodukował ceniony i od lat współpracujący z Cradle Of Filth, brytyjski fachowiec Scott Atkins. Okładkę, jak zwykle romantyczno-makabryczną, zaprojektował tym razem amerykański artysta Roberto Diaz.

Michał Boroń
Michał Boroń

Niespodziewane rozstanie w Cradle Of Filth

Obecnie grupa koncertuje w Ameryce Południowej. To właśnie stamtąd nadeszło niespodziewane ogłoszenie - w trakcie trwającej trasy z zespołu odeszła grająca na klawiszach wokalistka Zoë Marie Federoff-Šmerda, która od stycznia jest żoną pochodzącego z Czech gitarzysty Marka "Ashoka" Šmerdy. Przyczyną rozstania były tajemnicze "powody osobiste". Do zdarzenia doszło na kilka godzin przed koncertem w Buenos Aires (Argentyna).

"W życiu nie zawsze można przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale pozostaniemy profesjonalistami i będziemy kontynuować koncerty 'The Screaming Of The Americas' dla naszych fanów, nie pozwalając, aby cokolwiek z tego przyćmiło naszą dalszą drogę" - ogłosił zespół.

Na najbliższe koncerty grupę wesprze Kelsey Peters. Na razie nie wiadomo, czy będzie to zastępstwo tylko na występy w Ameryce Południowej.

Cradle Of Filth powraca do Polski

Dodajmy, że grupa Cradle Of Filth powróci do Polski 21 listopada - zagra w Poznaniu w klubie B17. Gościem specjalnym wieczoru będzie nowojorska formacja Suffocation - klasyka amerykańskiego death metalu.

Aktualny międzynarodowy skład formacji pod wodzą Daniego Filtha uzupełniają czeski perkusista Martin "Marthus" Skaroupka; szkocki basista Daniel Firth; pochodzący z USA gitarzysta Donny Burbage; oraz urodzony w czeskim Brnie gitarzysta Marek "Ashok" Šmerda.

