Międzynarodowa ekipa dowodzona przez wokalistę Daniego Filtha pod koniec marca wydała 14. studyjną płytę "The Screaming of the Valkyries". Materiał nawiązuje zarówno do klasycznych albumów Cradle Of Filth z lat 90., jak i tych wydanych w ostatniej dekadzie, nie zabrakło więc na niej black- i deathmetalowej chłosty, symfonicznego przepychu oraz tego, co zwykło się określać mianem "ekstremalnego gothic / horror metalu".

"The Screaming Of The Valkyries" wyprodukował ceniony i od lat współpracujący z Cradle Of Filth, brytyjski fachowiec Scott Atkins. Okładkę, jak zwykle romantyczno-makabryczną, zaprojektował tym razem amerykański artysta Roberto Diaz.

Niespodziewane rozstanie w Cradle Of Filth

Obecnie grupa koncertuje w Ameryce Południowej. To właśnie stamtąd nadeszło niespodziewane ogłoszenie - w trakcie trwającej trasy z zespołu odeszła grająca na klawiszach wokalistka Zoë Marie Federoff-Šmerda, która od stycznia jest żoną pochodzącego z Czech gitarzysty Marka "Ashoka" Šmerdy. Przyczyną rozstania były tajemnicze "powody osobiste". Do zdarzenia doszło na kilka godzin przed koncertem w Buenos Aires (Argentyna).

"W życiu nie zawsze można przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale pozostaniemy profesjonalistami i będziemy kontynuować koncerty 'The Screaming Of The Americas' dla naszych fanów, nie pozwalając, aby cokolwiek z tego przyćmiło naszą dalszą drogę" - ogłosił zespół.

Na najbliższe koncerty grupę wesprze Kelsey Peters. Na razie nie wiadomo, czy będzie to zastępstwo tylko na występy w Ameryce Południowej.

Cradle Of Filth powraca do Polski

Dodajmy, że grupa Cradle Of Filth powróci do Polski 21 listopada - zagra w Poznaniu w klubie B17. Gościem specjalnym wieczoru będzie nowojorska formacja Suffocation - klasyka amerykańskiego death metalu.

Aktualny międzynarodowy skład formacji pod wodzą Daniego Filtha uzupełniają czeski perkusista Martin "Marthus" Skaroupka; szkocki basista Daniel Firth; pochodzący z USA gitarzysta Donny Burbage; oraz urodzony w czeskim Brnie gitarzysta Marek "Ashok" Šmerda.

