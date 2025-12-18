Vltimas, którzy dwukrotnie byli jedną z gwiazd Mystic Festivalu (w 2024 r. w Gdańsku i pięć lat wcześniej, gdy impreza odbywała się w Krakowie), powrócą do Polski już pod koniec stycznia przyszłego roku.

Tym razem metalowa supergrupa wystąpi 29 stycznia 2026 roku w sali koncertowej Kosmos w Szczecinie, 30 stycznia w klubie Podwórko.Art. w Gdańsku oraz 1 lutego na deskach krakowskiego Zaścianka.

Vltimas z kolejną wizytą w Polsce. Co już wiemy?

"POLSKA! To zawsze przyjemność. Widzimy się ponownie już w przyszłym miesiącu" - czytamy we wpisie na oficjalnej stronie Vltimas w mediach społecznościowych.

Bilety na krajowe koncerty Vltimas - organizowane przez Gryf Events - dostępne są w cenach 70 zł (I pula), 80 zł (II pula) i 100 zł (w dniu imprezy).

"Vltimas to międzynarodowa grupa ekstremalna łącząca elementy death metalu i black metalu, którą tworzą muzycy-legendy sceny metalowej. Zespół powstał w 2015 roku, gdy doświadczeni artyści postanowili połączyć siły i stworzyć brutalny, intensywny i unikalny styl z mocnymi riffami, techniczną perkusją i charakterystycznym growlem. Brzmienie Vltimas to mieszanka klasycznego death metalu - ciężkich riffów, potężnego growlu i mrocznej atmosfery - z wpływami black metalu. Ich debiutancki album 'Something Wicked Marches In' (2019 r.) został bardzo dobrze przyjęty i wyróżnia się brutalną precyzją i intensywnością typową dla projektów wszystkich członków zespołu" - przypominają organizatorzy trzech polskich koncertów Vltimas.

"Epic", wydany w połowie marca 2024 roku, drugi album zespołu współtworzonego przez amerykańskiego wokalistę Davida Vincenta (byłego frontmana legendarnego Morbid Angel oraz basisty Terrorizer), norweskiego gitarzystę Runego "Blasphemera" Eriksena (niegdysiejszego członka kultowej formacji Mayhem) oraz niderlandzkiego basistę Ype TVS, wyprodukował (w tym miks i mastering) - podobnie jak debiut Vltimas "Something Wicked Marches In" z 2019 r. - Jaime Gomez Arellano we współpracy z włoskim inżynierem dźwięku Jonathanem Mazzeo.

Vltimas, czyli wspólne przedsięwzięcie legend ekstremalnego metalu

Płytę "Epic" promował m.in. nakręcony w Polsce teledysk do utworu "Mephisto Manifesto" (zrealizowany przez dom produkcyjny 9LITER FILMY w reżyserii Błażeja Jankowiaka).

Wideoklip "Mephisto Manifesto" Vltimas możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że na obu longplayach podopiecznych francuskiej wytwórni Season Of Mist możemy usłyszeć jeszcze jedną z czołowych postaci metalowej sceny, czyli urodzonego we Francji perkusistę Flo Mouniera, członka Cryptopsy - tytanów brutalnego / technicznego death metalu z Kanady. Muzyk rozstał się z Vltimas w 2024 roku. Jego miejsce w koncertowym składzie supergrupy zajął doskonale znany nie tylko polskim fanom Paweł Jaroszewicz, bębniarz warszawskiej Antigamy, Blindead 23 czy białostockiego Patriarkh / Патриархь, a także były muzyk m.in. Vadera, Lost Soul i Hate. Od 2019 roku na żywo Vltimas wspiera także portugalski gitarzysta João Duarte.

Zenek Martyniuk z Łobuzami na sylwestrze w Polsacie. "Mamy nadzieję, że nie będzie groziło więzienie za przekroczenie piękności" INTERIA.PL