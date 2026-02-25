Metallica z rezydenturą w Sphere w Las Vegas. Ogłoszenie robi furorę

W otwartym we wrześniu 2023 r. obiekcie grali już m.in. U2, Phish, Eagles, Backstreet Boys czy Dead & Company. W maju i czerwcu tego roku swoją rezydenturę w słynnej kulistej hali Sphere w Las Vegas otrzyma grupa No Doubt dowodzona przez wokalistkę Gwen Stefani. Z kolei we wrześniu serię występów da Carín León, gwiazdor muzyki meksykańskiej.

Metallica ogłasza rezydenturę w Sphere w Las Vegas

Teraz szczegóły swojej rezydentury pod szyldem "Metallica: Life Burns Faster" ogłosiła legenda metalu, zaliczana do tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu (razem ze Slayerem, Megadeth i Anthrax).

W sumie Metallica w październiku zagra osiem koncertów w Sphere w formule No Repeat Weekend, czyli każdy z dwóch weekendowych koncertów będzie posiadał unikalną setlistę.

"Około 12 sekund po premierze koncertu Sphere z U2 w 2023 roku, pomyślałem: 'Musimy to zrobić, to zupełnie nieznany teren!'. Ta rezydentura daje nam kolejną szansę na odświeżenie sposobu interakcji z naszymi fanami na żywo. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy podzielić się tym ze światem za sześć miesięcy i że możemy wznieść się na wyższy poziom!" - cieszy się perkusista Lars Ulrich.

Przedsprzedaż biletów ruszy 27 lutego. Do regularnej sprzedaży wejściówki trafią 6 marca.

Przypomnijmy, że Metallica już 19 maja powróci do Polski w ramach trwającej od 2023 r. trasy "M72", promując ostatnią płytę "72 Seasons". Koncert w naszym kraju odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tym miejscu poprzednio grupa wystąpiła w 2008 i 2004 r. Z kolei w 1991 r. Metallica zagrała w słynnym "Kotle Czarownic" w ramach festiwalu Monsters of Rock razem z m.in. AC/DC i Queensrÿche.

W roli supportów w Chorzowie pojawią się francuska Gojira, która występowała m.in. podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu oraz amerykański zespół Knocked Loose (hardcore punk/metalcore/beatdown).

