"Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem Max, Gloria i cała rodzina Cavalera informują o odejściu ukochanej córki, siostry i matki, Christiny. Po długiej walce z chorobą odnalazła spokój u boku swoich synów Adama i Mosesa oraz brata Dana" - głosi komunikat opublikowany na profilu Soulfly w mediach społecznościowych.

Christina Cavalera (znana także pod nazwiskiem swojego drugiego męża - Stojanović) była biologiczną córką Glorii Cavalery, wieloletniej menedżerki Sepultury, od 1993 r. żony Maxa Cavalery. Po ślubie z Glorią Max przysposobił piątkę jej dzieci, które formalnie przyjęły nazwisko Cavalera.

Nie żyje Christina Cavalera

We wpisie Max Cavalera podkreślił, że Christina była ważną postacią sceny metalowej, punkowej i rockowej. W latach 1997-2021 pracowała jako tour menedżerka grupy Soulfly, którą Max założył po rozstaniu z Sepulturą, i osobista asystentka swojego ojca.

Pierwszym mężem Christiny był brytyjski muzyk Alex Newport, który w pierwszej połowie lat 90. razem z Maxem stworzył projekt Nailbomb. Christina osierociła dwie córki - Jadore i Nadję. Miała też syna Mosesa, który zmarł w 2004 r., gdy miał zaledwie osiem miesięcy. Wnukowi Maxa poświęcony był utwór "Moses" z płyty "Prophecy" Soufly, a jego śmierć mocno odcisnęła się na kolejnym albumie "Dark Ages".

Głos Christiny z kolei można było usłyszeć w utworze "L.O.T.M. (Last of the Mohicans)" z płyty "3" (2002).

Dodajmy, że Max Cavalera będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Mystic Festivalu (3-6 czerwca w Stoczni Gdańskiej). Tym razem pod szyldem Cavalera (wcześniej pod nazwą Cavalera Conspiracy) przypomni kultowy album "Chaos A.D." Sepultury.

Zespół Cavalera tworzą jeszcze brat Maxa Igor Cavalera (były perkusista Sepultury), basista Igor Amadeus Cavalera (syn Maxa towarzyszy mu też w Nailbomb) i gitarzysta Travis Stone.

Wspomniany album "Chaos A.D." bracia wydali w 1993 r. właśnie z Sepulturą. Do dziś uznawany jest za jedno z najlepszych wydawnictw tej grupy - było to zarazem odejście od thrash metalu w kierunku groove metalu. Z tej płyty pochodzą takie utwory, jak m.in. "Refuse/Resist", "Territory", "Slave New World" i akustyczny, instrumentalny numer "Kaiowas".

