Poznaniacy, których muzyka oscyluje wokół black i death metalu, wyruszą tym razem na wschód Polski.

"Ludzie Nocy jadą do Ludzi Wschodu. Grać. Pluć. Śnić. Spalić. Zgnieść. In Twilight's Embrace powstają z chwilowego letargu i umorusani w cmentarny piach jadą odwiedzić wschodnie nekropolie. Po wydaniu 'Lifeblood' (szóstego albumu z 2022 r.) poznaniacy zagrali trasy z Mgłą, Jadem, Truchłem Strzygi i Odium Humani Generis. Wystąpili również m.in. na norweskich Beyond The Gates i Inferno Metal Festival oraz słoweńskim Metaldays. Obecnie kończą komponować nowy album, którego zapowiedź usłyszycie na listopadowych koncertach. Bierzcie wieńce i zgniłe kwiaty z pobliskich grobów, i chodźcie zaśpiewać pieśni zachodu razem z nimi" - zachęcają organizatorzy krajowych koncertów In Twilight's Embrace z Chroma Music.

Koncertową wersję utworu "Dziś wzywają mnie podziemia" In Twilight's Embrace z albumu "Lawa" (2018 r.) możecie sobie przypomnieć poniżej:

In Twilight's Embrace wraca na koncertowy szlak - gdzie i z kim zagrają na jesiennych koncertach?

Seria imprez zaplanowanych przez In Twilight's Embrace rozpocznie się 27 listopada w białostockim klubie Sześcian. Dzień później wielkopolski kwintetu wystąpi na deskach Semafora w Skarżysku-Kamiennej, a 29 listopada w krośnieńskim Rock Klub Iron. Trasa zakończy swój bieg 30 listopada w klubie Warkot w Łodzi.

U boku In Twilight's Embrace zobaczymy gdańską formację Scrüda z pogranicza thrash, black i speed metalu, której debiutancki album ujrzał światło dzienne na początku roku.

"Świat upadł. W kopalniach nie ma już węgla, technologia zawiodła, biurowce runęły, a jedynym prawem jest prawo pięści. W nowej chaotycznej rzeczywistości pomiędzy gęstymi lasami a gruzami dawnych domów barbarzyńcy przemierzają krętą drogę i głoszą nieprzyjazną nowinę. W tym świecie nie zabrakło diabła, agresji i sępów czekających na ochłapy padliny. 31 stycznia pomorscy barbarzyńscy wypluli na świat swój debiutancki album, który ukazał się pod szyldem wytwórni Godz Ov War. Materiał z 'Fury Among Ruins' trójmiejska załoga prezentowała już na trasie z Garotą, koncertach z Jadem i Poison Ruïn, a w drugiej połowie roku zagra na Summer Dying Loud oraz dwa wydłużone weekendy - najpierw z Odium Humani Generis, a następnie z In Twilight's Embrace" - najważniejsze wydarzenia z ostatnich miesięcy działalności pomorskiej formacji Scrüda zrekapitulują organizatorzy jesiennej minitrasy po Polsce.

Trzecim uczestnikiem listopadowych koncertów będą ziomkowie In Twilight's Embrace z poznańskiego Uulliata Digir, których awangardowy, eksperymentalny metal zyskuje coraz szersze kręci miłośników nie tylko w naszym kraju. Ich debiutancka płyta "Uulliata Digir" miała swą premierę w styczniu.

"O poznańskiej Uulliacie Digir śmiało można pisać jako o jednym z najbardziej oryginalnych debiutantów w polskiej ekstremie ostatnich lat. Ich pierwszy krążek szczególnie dobrze przyjął się poza granicami naszego kraju, o czym świadczy choćby zainteresowanie zespołem ze strony legendarnego 'Decibel Magazine'. Często porównywani z Imperial Triumphant oraz Oranssi Pazuzu, jednak Uulliata na nikogo się nie ogląda i gra w swoim świecie (dosłownie, teksty na płytę napisali w wymyślonym przez siebie języku)" - przypomniano.

Bilety na jesienne koncerty In Twilight's Embrace - organizowane przez Chroma Music - dostępne są w przedsprzedaży w cenie 59 zł (70 zł na bramce w dniu imprezy).

In Twilight's Embrace - kim są?

Przypomnijmy, że poznański zespół powstał w 2003 roku i na pierwszych trzech albumach z ówczesnej dekady ("Buried In Between", "Slaves To Martyrdom", "The Grim Muse") parał się melodyjnym death metalem, a nawet metalcore'em. Choć biegłości w tym sposobie granie nie odmówiliby im szwedzcy mistrzowie gatunku na czele z At The Gates i Dissection, niezwykle udana brzmieniowa metamorfoza In Twilight's Embrace nastąpiła wraz z EP-ką "Trembling" (2016 r.), na której grupa ukazała swe blackmetalowe oblicze, mające ewoluować w coraz mroczniejsze, niepokojące i intrygujące obszary na kolejnych trzech longplayach: "Vanitas" (2017 r.), "Lawa" (2018 r.) i "Lifeblood" (2022 r.). Dotychczasowy muzyczny dorobek poznaniaków zamyka EP-ka "Eden Of Iniquity" z końca 2023 roku.

Skład In Twilight's Embrace tworzą gitarzysta prowadzący Leszek Szlenk; wokalista, a na co dzień dziennikarz muzyczny Cyprian Łakomy; gitarzysta Marcin Rybicki, były muzyk poznańskiego Bloodthirst i lubelskiego Blaze Of Perdition; perkusista Dawid Bytnar; oraz basista Marcin Tuliszkiewicz, który na pozycji gitarzysty udziela się także we wspomnianym awangardowym zespole Uulliata Digir.

Hubert Wiśniewski z The Cassino o marzeniach i przyszłości INTERIA MUZYKA INTERIA.PL