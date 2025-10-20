18 października w wieku 48 lat zmarł Sam Rivers, basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Nie podano przyczyny śmierci amerykańskiego muzyka, ale wiadomo, że miał poważne problemy z wątrobą przez nadużywanie trunków. W 2015 r. czasowo opuścił zespół, gdyż przeszedł wtedy przeszczep tego organu.

Na żywo zastępowali go wówczas Samuel Gerhard Mpungu i Tsuzumi Okai, a w 2023 r. na niektórych koncertach grał Danny Connell.

Limp Bizkit po śmierci Sama Riversa. Co z koncertem w Polsce?

17 października Live Nation ogłosił, że 3 czerwca 2026 r. powróci Impact Festival, ponownie w Tauron Arenie Kraków. Główną gwiazdą ma być właśnie Limp Bizkit.

Przedsprzedaż biletów na to wydarzenie miało ruszyć 20 października. Najpierw przełożono ją na godz. 18, a potem przekazano, że wejściówki będzie można kupić od 21 października od godz. 11:00.

Nieoficjalne informacje z obozu Limp Bizkit wskazują na to, że zespół nie zamierza przesuwać ani odwoływać trasy "Gringo Papi Tour 2025" po Ameryce Południowej. Na siedmiu koncertach na przełomie listopada i grudnia mają towarzyszyć im Yungblud, 311, Ecca Vandal, Riff Raff i Slay Squad.

Przypomnijmy, że Impact Festival odbywał się w różnych miastach Polski w latach 2012-2019 (z przerwą w 2016 r.). Impreza gościła takie gwiazdy ciężkiego grania, jak m.in. Black Sabbath, Tool, Red Hot Chili Peppers, Rammstein, Slipknot, System of a Down, Ghost, Korn, Aerosmith, Gojira, Alter Bridge, Linkin Park, Ozzy Osbourne i Bullet for My Valentine.

Ostatnia edycja to jednodniowy festiwal w Tauron Arenie Kraków (11 czerwca 2019 r.). Główną gwiazdą był Tool, którym towarzyszyli Alice In Chains, Black Rebel Motorcycle Club, Uncle Acid & The Deadbeats, 1000 Mods oraz Fiend.

