57-letni Phil Fasciana , ikoniczna postać amerykańskiego, a zwłaszcza florydzkiego death metalu, został przewieziony 17 lipca do szpitala w Montpellier na południu Francji, w okolicach którego grupa grała koncert w ramach europejskiej trasy w towarzystwie Massacre - innej legendy death metalu z Florydy. Jak poinformowali koledzy z zespołu, ostry przypadek bakteryjnego zapalenia płuc, który rozwinął się u Fasciany, bezpośrednio zagraża jego życiu.

"Drodzy fani Malevolent, z wielkim smutkiem informujemy, że ubiegłej nocy nasz sternik Philip Fasciana trafił na odział intensywnej opieki medycznej we francuskim Montpellier. Rozwinęła się u niego choroba uznana przez lekarzy za ciężki przypadek bakteryjnego zapalenia płuc, które może przenieść się na inne organy. Jego stan określono jako krytyczny. Powiadomiona rodzina zdecyduje o kolejnych krokach w oparciu o to, co najlepsze dla jego ogólnego stanu zdrowia" - czytamy na oficjalnej stronie zespołu w mediach społecznościowych.