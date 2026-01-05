Weterani teutońskiego metalu z Koblencji w zachodniej części Niemiec wystąpią w naszym kraju w ramach promocji wydanego w sierpniu, nowego albumu "Kill All Idols".

Desaster powraca do Polski. Gdzie zagrają tym razem?

Kultową formację zza naszej zachodniej granicy, która w służbie piekielnego metalu działa już od blisko czterech dekad, zobaczymy 28 marca na deskach klubu Zaścianek w Krakowie.

"Desaster to legenda niemieckiej sceny metalowej, która od 1988 roku łączy w swojej muzyce surowość black metalu z agresją thrashu. Przez lata grania po scenach całego świata, wyrobili sobie markę jednego z najważniejszych przedstawicieli gatunku. Na czele formacji stoi gitarzysta Infernal, wspierany obecnie przez wokalistę Sataniaca, basistę Odina i perkusistę Honta. Grupa ma na koncie szereg kultowych wydawnictw, takich jak 'Hellfire's Dominion' (1998 r.) czy 'Divine Blasphemies' (2002 r.), które zyskały miano absolutnych klasyków gatunku" - przypominają organizatorzy krajowego koncertu aktualnych podopiecznych legendarnej Metal Blade Records.

Bilety na krakowską koncert Desaster dostępne są w przedsprzedaży w cenie 129 zł. W dniu imprezy cena ta wzrośnie o 20 zł.

Przypomnijmy, że imponujący muzyczny dorobek Desaster zamyka opublikowany w tym roku, 10. album studyjny "Kill All Idols". Płytę - zarejestrowaną we własnej sali prób! - zmiksowano i poddano masteringowi w kalifornijskim Earhammer Studio, czym zajął się jego właściciel Greg Wilkinson, basista m.in. Autopsy - legendy death metalu z USA pod wodzą Chrisa Reiferta, byłego perkusisty ikonicznego Death.

"Materiał ten łączy klasyczny styl grupy z punkową energią, udowadniając, że mimo upływu lat weterani wciąż są w szczytowej formie i nie biorą jeńców" - dodali organizatorzy marcowej imprezy w Krakowie.

Majka Jeżowska na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Co planuje na przyszły rok? INTERIA.PL