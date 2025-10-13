Blood Red Throne, kwintet z portowego Kristiansandu, który bywa określany królami norweskiego death metalu, odlicza już dni do premiery nowego longplaya. Podobnie jak dwa poprzednie albumu Norwegów, tak i płytę "Siltskin" zmiksował i poddał masteringowi szwedzki muzyk i producent Ronnie Björnström w swoim studiu Bjornstromsound. Autorem okładki jest grecki artysta Giannis Nakos (Remedy Art Design).

Blood Red Throne przed premierą "Siltskin". Co już wiemy o nowym albumie Norwegów?

"Nigdy jeszcze nie byliśmy aż tak podekscytowani i zadowoleni z albumu Blood Red Throne. Materiał jest cięższy, szybszy, bardziej melodyjny i potężny, a co najważniejsze, wszystko to w wyrazistym brzmieniu Blood Red Throne!" - zapewnili muzycy jednego z najstarszych deathmetalowych zespołów z Norwegii.

"Siltskin", 12. w blisko 30-letniej karierze album Blood Red Throne, ujrzy światło dzienne 5 grudnia nakładem niderlandzkiej Soulseller Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu w dwóch wariantach kolorystycznych.

Norwegowie podzielili się właśnie z fanami "Husk In The Grain" - pierwszym singlem z następcy albumu "Nonagon" (2014 r.).

Premierowy numer "Husk In The Grain" Blood Red Throne możecie sprawdzić poniżej:

Blood Red Throne - weterani norweskiego death metalu

Przypomnijmy, że Blood Red Throne powstał w 1998 roku z inicjatywy dwóch gitarzystów: Daniela 'Død' Olaisena, podówczas koncertowego muzyka Satyricon, oraz Terje Vika Scheia alias Tchort z deathmetalowego (w tamtym czasie) Green Carnation, który na początku lat 90. był także basistą Emperor.

Obok wspomnianego Green Carnation, wczesnych wcieleń Darkthrone i Thou Shalt Suffer oraz Cadaver czy Old Funeral, Blood Red Throne należy do ścisłego grona pionierów death metalu w Norwegii, kraju, który na początku lat 90. zasłynął jako kolebka osławionej drugiej fali black metalu. Grupa z Kristiansandu ma w swoim muzycznym dorobku - wliczając najnowszą - 12 studyjnych płyt, które na przestrzeni ćwierćwiecza ukazywały się w barwach szeregu wytwórni, m.in. niderlandzkiej Hammerheart Records, kultowej angielskiej Earache Records, Sevared Records z USA, brytyjskiej Candlelight Records, duńskiej Mighty Music czy niemieckiej Nuclear Blast Records.

Choć w stylu grania Blood Red Throne czuć skandynawskiego ducha oraz pierwiastki oldskulowego szwedzkiego death metalu, potężnym źródłem inspiracji dla masywnego, brutalnego brzmienia norweskiej formacji są od samego początku dzieła amerykańskich luminarzy gatunku, na czele z Deicide, Death, Vital Remains czy Cannibal Corpse.

Aktualny skład Blood Red Throne tworzą gitarzysta Daniel 'Død' Olaisen, perkusista Freddy Bolsø, bośniacki gitarzysta Ivan "Meathook" Gujić, basista Stian Gundersen oraz (od 2023 roku) wokalista Sindre Wathne Johnsen.

Blood Red Throne - szczegóły albumu "Siltskin" (tracklista):

1. "Scraping Out The Cartilage"

2. "Beneath The Means"

3. "Husk In The Grain"

4. "Necrolysis"

5. "Anodyne Rust"

6. "Vestigial Remnants"

7. "Vermicular Heritage"

8. "On These Bones"

9. "Marrow Of The Earth".

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP