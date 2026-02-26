Światowa premiera dokumentu "Iron Maiden: Burning Ambition" planowana jest na 7 maja, zaś na polskich ekranach film pojawi się 15 maja.

Tytuł filmu "Burning Ambition" nawiązuje do jednego z pierwszych utworów Iron Maiden, który napisał basista Steve Harris. Nagranie znalazło się na stronie B debiutanckiego singla zespołu - "Running Free" (1980). Po latach utwór stał się dostępny dopiero dzięki składance "Best of the 'B' Sides", będącą częścią boxu "Eddie's Archive" (2002).

Iron Maiden - od pubów w Londynie na największe stadiony świata

Dokument, który wyreżyserował Malcolm Venville, śledzi pięć dekad historii zespołu - od występów w londyńskich pubach w połowie lat 70., po największe stadiony świata - wykorzystując bezprecedensowy dostęp do oficjalnych archiwów grupy.

Film zawiera nowe wywiady z członkami zespołu oraz wypowiedzi znanych postaci ze świata kultury, które mówią o wpływie Iron Maiden na ich życie. Wśród nich są m.in. Lars Ulrich (perkusista grupy Metallica), aktor Javier Bardem oraz raper Chuck D (Public Enemy). Pojawią się też sekwencje animowane z udziałem legendarnej maskotki zespołu - Eddiego.

Przypomnijmy, że legenda heavy metalu pod koniec maja 2025 r. koncertem w Budapeszcie rozpoczęła zaplanowaną póki co do października 2026 r. jubileuszową trasę "Run For Your Lives".

Żywa legenda heavy metalu została założona pod koniec 1975 r. przez basistę, lidera i głównego kompozytora, Steve'a Harrisa. Po licznych przetasowaniach na początku działalności u jego boku pojawili się zmarły w 2024 r. Paul Di'Anno (wokal), zmarły w 2013 r. Clive Burr (perkusja), Dennis Stratton (gitara) i Dave Murray (gitara). To ten skład odpowiadał za nagranie debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu "Iron Maiden" (1980). Materiał zawierał takie ponadczasowe nagrania, jak m.in. "Running Free", "Remember Tomorrow" i "Iron Maiden".

Z tej ekipy u boku Harrisa pozostał Dave Murray, a obecnie towarzyszą im Bruce Dickinson (wokal), Adrian Smith (gitara), Jannick Gers (gitara) i Nicko McBrain (perkusja). Ten ostatni w grudniu 2024 r. po 42 latach grania przeszedł na koncertową emeryturę - występem w Budapeszcie w Iron Maiden zadebiutował perkusista Simon Dawson, który od 2012 r. gra w zespole British Lion. Dodajmy, że to hardrockowy projekt, na czele której stoi Steve Harris.

Częścią jubileuszu 50-lecia jest wypuszczona niedawno książka "Iron Maiden. Infinite Dreams. Oficjalna ilustrowana historia", prezentująca mnóstwo niepublikowanych do tej pory materiałów.

Iron Maiden zaprasza na własny festiwal

Z kolei 10 i 11 lipca w Knebowrth w Wielkiej Brytanii odbędzie się EddFest, specjalne wydarzenie dla fanów, gdzie koncerty głównej gwiazdy będą tylko jedną z licznych atrakcji. Na scenie dodatkowo wystąpią The HU (folk metal z Mongolii), The Darkness (brytyjscy przedstawiciele hard rocka), Airbourne (ekipa z Australii nazywana "nowym AC/DC") i The Almighty (hard rock/heavy metal rodem ze Szkocji).

Wspomniany Eddie to zaprojektowana przez Dereka Riggsa maskotka legendy heavy metalu towarzysząca zespołowi od 1980 r., na okładkach płyt, singli, koncertach, dziesiątkach gadżetów, a także jako bohater gry video "Ed Hunter" oraz gry na urządzenia mobilne i jako flipper - "Iron Maiden: Legacy of the Beast".

Dodajmy, że Bruce Dickinson 30 stycznia 2027 r. wystąpi w katowickim Spodku jako gość specjalny koncertu The Legend Of Rock Symphonic. Poza nim na scenie obok orkiestry symfonicznej zaprezentują się również Grzegorz Kupczyk (były wokalista Turbo), Grzegorz "Ornette" Stępień (lider własnego projektu Ornette, basista Oddziału Zamkniętego, Orkiestry Dorosłych Dzieci i solowego zespołu Grzegorza Kupczyka), Tomasz "Oley" Olejnik (wokalista grup Proletaryat i Kosmici), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki) i Marek Pająk, gitarzysta Vadera oraz projektu Polish Metal Alliance.

