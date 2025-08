Legenda brytyjskiego metalu jest obecnie w trakcie tournée "Run For Your Lives", które rozpoczęło się 28 maja w Budapeszcie. Trasa, która w sumie obejmuje 31 koncertów na stadionach, festiwalach i w halach widowiskowych w całej Europie, to celebracja 50-lecia założenia zespołu przez basistę Steve'a Harrisa pod koniec 1975 roku.

W ramach tournée legendarna formacja dotrze także do Polski, gdzie 2 sierpnia na zakończenie europejskiej części trasy wystąpi w Warszawie na stadionie PGE Narodowy. Na organizowanym przez Live Nation koncercie przed Iron Maiden zagra szwedzki Avatar. Przed rozpoczęciem trasy zespół poprosił uczestników ich występów, by w trakcie show ograniczyli korzystanie z telefonów.

Iron Maiden przed koncertem na PGE Narodowym w Warszawie. Specjalna prośba do fanów

"Naprawdę chcemy, aby fani cieszyli się koncertami na żywo, a nie na małych ekranach. Korzystanie z telefonów zmniejsza przyjemność, szczególnie dla zespołu, który jest na scenie i patrzy na rzędy komórek, ale także dla innych uczestników koncertu" - podkreślił Rod Smallwood, menedżer Iron Maiden.

Dodał, że "obsesja na punkcie telefonów wymknęła się spod kontroli" i stała się uciążliwa dla muzyków, których taki widok rozprasza. Przekazując życzenie zespołu Smallwood wyraził nadzieję, że spotka się ono ze zrozumieniem widowni i jubileuszowe występy będą prawdziwą celebracją dorobku Iron Maiden, z której satysfakcję będą czerpać zarówno muzycy, jak i fani.

Grupa zrezygnowała z tradycyjnej scenografii na rzecz oprawy multimedialnej, stworzonej za pomocą siedmiu ekranów immersyjnych, zamontowanych na całej konstrukcji estrady. Aparatura oświetleniowa, pirotechniczna, efekty specjalne, rozbudowany podest sceniczny - tworzą największe, a zarazem najbardziej spektakularne show w historii formacji. Całość wzbogacają animacje, klipy i filmy 3D, wykreowane z pomocą AI.

Nie żyje pierwszy wokalista Iron Maiden

Czas jubileuszowego świętowania niedawno przerwała smutna wiadomość. Muzycy zespołu wyrazili swoje ubolewanie z powodu śmierci pierwszego wokalisty Iron Maiden, którym był Paul Mario Day. Zmarł on 29 lipca w wieku 69 lat. Day występował w tej formacji w latach 1975-1976. Jego miejsce zajmowali kolejno Dennis Wilcock, nieżyjący już także Paul Di'Anno i ostatecznie - Bruce Dickinson.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni, że zmarł Paul Mario Day, pierwszy wokalista Iron Maiden. Nasze myśli i serdeczne kondolencje kierujemy do rodziny i przyjaciół Paula. Był cudowną osobą i dobrym kumplem" - przekazali muzycy zespołu we wpisie w mediach społecznościowych.

Na trasie grupa skupia się na materiale z dziewięciu przełomowych płyt - począwszy od debiutu "Iron Maiden" (1980) do "Fear Of The Dark" (1992), który był ostatnim albumem przed odejściem wokalisty Bruce'a Dickinsona (frontman powrócił do zespołu w 1999 r.). W zapowiedziach mogliśmy przeczytać, że będzie to "najwspanialsze widowisko w historii".

Koncertem w Budapeszcie zadebiutował w składzie Iron Maiden perkusista Simon Dawson, który od 2012 r. występuje w zespole British Lion. Dodajmy, że to hardrockowy projekt, na czele której stoi basista Steve Harris, od samego początku lider Iron Maiden. Sam Harris podkreślał, że to coś więcej niż jego poboczny projekt czy solowe dzieło.

Simon Dawson zastąpił pozostającego w składzie Nicko McBraina, który w grudniu 2024 r. po 42 latach grania przeszedł na koncertową emeryturę. Skład Iron Maiden uzupełniają trzej gitarzyści: Dave Murray, Adrian Smith i Janick Gers.

Iron Maiden świętuje z przytupem swoje 50-lecie

Dodajmy, że jesienią na ekranach kin zadebiutuje film dokumentalny poświęcony formacji w reżyserii Malcolma Venville'a. Obraz zawiera wywiady z byłymi i obecnymi członkami grupy, nigdy wcześniej niepublikowane materiały filmowe, na potrzeby dokumentu udało się także ożywić maskotkę zespołu, Eddiego.

Także jesienią ukaże się jubileuszowa książka zatytułowana "Infinite Dreams". Album, który podsumuje 50-lecie kariery Iron Maiden, będzie m.in. zbiorem niepublikowanych wcześniej fotografii. Zakulisowe migawki, zdjęcia pamiątek, czy odręczne teksty utworów znajdą się na stronach zapowiadanego albumu. Książka będzie zawierać przedmowę basisty Steve'a Harrisa i posłowie frontmana Bruce'a Dickinsona.

"Byłem mile zaskoczony niektórymi rzeczami, które udało mi się odkopać do tej książki. Wiedziałem, że zachowałem wiele rzeczy z początków zespołu, które przetrwały próbę czasu. Zdjęcia przywróciły je do życia. Mam nadzieję, że fanom spodoba się oglądanie tych wszystkich rzeczy ukazanych w takiej formie. To właściwy czas, by zabrać wszystkich w podróż celebrującą obchody naszego 50-lecia" - przekazał Harris, cytowany w oficjalnym komunikacie.

