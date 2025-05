Na trasę "Run For Your Lives" sprzedano już ponad milion biletów na 2025 r. Dodajmy, że spektakularne świętowanie 50-lecia legendy heavy metalu ma potrwać do przyszłego r. Na razie ujawniono tylko rozpiskę europejskiej odsłony, która obejmie ponad 30 koncertów.

Eddie - charakterystyczna maskota Iron Maiden - apeluje: "Wróćmy do lat 80. Odłóżcie telefony".

Iron Maiden powraca do Polski na kolejny koncert. Co już wiemy?

"Chcemy, żeby fani w pełni przeżywali koncert na żywo, a nie przez mały ekran. Używanie telefonów rozprasza - zarówno nas, którzy jesteśmy na scenie i patrzymy na rzędy ekranów, jak i pozostałych uczestników koncertu. Emocje i zaangażowanie naszych fanów czynią te koncerty wyjątkowymi, ale obsesja na punkcie telefonów robi się już zbyt uciążliwa. Mamy nadzieję, że fani zrozumieją i ograniczą korzystanie z kamer telefonów - z szacunku do zespołu i innych uczestników wydarzenia" - podkreśla Rod Smallwood, menedżer Iron Maiden.

Na nadchodzącej trasie grupa zamierza zaprezentować specjalną setlistę skupiającą się na materiale z dziewięciu przełomowych płyt - począwszy od debiutu "Iron Maiden" (1980) do "Fear Of The Dark" (1992), który był ostatnim albumem przed odejściem wokalisty Bruce'a Dickinsona (frontman powrócił do zespołu w 1999 r.). Ma to być "najwspanialsze widowisko w historii".

Przypomnijmy, że Brytyjczycy zagrają też w Polsce, gdzie mają liczne grono fanów - organizowany przez Live Nation koncert odbędzie się 2 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie, a w roli gościa specjalnego zagra Avatar ze Szwecji.

Iron Maiden: Debiut nowego perkusisty

Trasa "Run For Your Lives" będzie debiutem w składzie Iron Maiden perkusisty Simona Dawsona, który od 2012 r. występuje w zespole British Lion. Dodajmy, że to hardrockowy projekt, na czele której stoi basista Steve Harris, od samego początku lider Iron Maiden. Sam Harris podkreślał, że to coś więcej niż jego poboczny projekt czy solowe dzieło.

Simon Dawson zastąpi pozostającego w składzie Nicko McBraina, który w grudniu 2024 r. po 42 latach grania przeszedł na koncertową emeryturę.

