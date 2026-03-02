"No Place Of Warmth", pierwszy od trzech lat album Frozen Soul, wyprodukował tym razem ceniony kanadyjski fachowiec Josh Schroeder (m.in. Lorna Shore, King 810, Signs Of The Swarm) w swoim studiu Random Awesome w Midland w stanie Michigan.

Frozen Soul po nagraniach. Co już wiemy o płycie "No Place Of Warmth"?

"Pod względem muzycznym 'No Place Of Warmth' to solidna dawka death metalu wzbogacona o niepohamowaną agresję hardcore punka, przy jednoczesnym zachowaniu potężnego jak sam Teksas brzmienia zespołu, w którym klasyczny amerykański death metalu (Obituary, Cannibal Corpse, Mortician, Morta Skuld) przeplata się z wczesnymi dokonaniami podopiecznych Earache Records (Carcass, Bolt Thrower). 'No Place Of Warmth' to szczytowe osiągnięcie Frozen Soul i przykład doskonałego wykonania na miarę klasyków takich jak 'Tomb Of The Mutilated', 'Cause Of Death', 'Heartwork' i 'Hacked Up For BBQ'" - czytamy o nowym longplayu Amerykanów.

Na poprzednich materiałach Frozen Soul mogliśmy usłyszeć wielu gości, w tym muzyków Dying Fetus, Trivium czy Power Trip. Nie zabrakło ich także na nowym dokonaniu teksańskiej formacji, w utworze tytułowym z płyty "No Place Of Warmth" wystąpił bowiem Gerard Way, wokalista My Chemical Romance, a w kompozycji "Invoke War" Robb Flynn, frontman Machine Head. Poczet gości dopełnił Devin Swank (w numerze "Dreadnought"), wokalista deathmetalowej grupy Sanguisugabogg z Ohio, która - podobnie jak Frozen Soul - figuruje w katalogu niemieckiej Century Media Records.

"Poznaliśmy Gerarda kilka lat temu, zaprzyjaźniliśmy się. Wiedząc, że uwielbia metal, podsunąłem mu pomysł zaśpiewania w utworze Frozen Soul, czym bardzo się nakręcił! Gerard to niesamowity artysta i muzyk, którego twórcza wizja kształtuje kolejne pokolenia. Ilekroć pojawiają się goście, zawsze są to przyjaciele i zespoły, które uwielbiamy i szanujemy; ludzie, którzy zgadzają się z nami w tym, co staramy się przekazać w danym utworze. Gerard, Robb i Devin wzbogacili te kompozycje swoim wyjątkowym stylem, przyczyniając się do ich powstania. Współpraca z nimi była wielką przyjemnością" - powiedział Chad Green, potężnej postury wokalista Frozen Soul.

Następca albumu "Glacial Domination" (2023 r.) trafi na rynek 8 maja w barwach wspomnianej renomowanej wytwórni z Dortmundu (CD, cyfrowo oraz na winylu w trzech wariantach kolorystycznych). Tymczasem już pod koniec lutego Frozen Soul wyruszyli w trasę po Europie, która 18 marca zawita do naszego kraju.

Frozen Soul przed koncertem w Polsce. Gdzie i u czyjego boku zagrają tym razem?

Grupa z Teksasu powróciła na Stary Kontynent w ramach trasy, której główną gwiazdą jest Heaven Shall Burn. W wojażach po Europie u boku niemieckiej ikony metalcore'u i melodyjnego death metalu biorą też udział szwedzka supergrupa The Halo Effect oraz Amerykanie z The Black Dahlia Murder.

Wszystkie cztery formacje zobaczymy już 18 marca w krakowskim klubie Studio. Bilety na polską imprezę - organizowaną przez Knock Out Productions - dostępne są w cenach 160 zł (II pula; 180 zł w dniu wydarzenia) i 200 zł (balkon; 220 zł w dniu koncertu). Dodajmy, że pierwsza pula biletów (miejsca stojące nienumerowane) została już wyprzedana.

Frozen Soul - szczegóły albumu "No Place Of Warmth" (tracklista):

1. "No Place Of Warmth"

2. "Invoke War"

3. "Absolute Zero"

4. "Dreadnought"

5. "Chaos Will Reign"

6. "Eyes Of Despair"

7. "Ethereal Dreams"

8. "Skinned By The Wind"

9. "Deathweaver"

10. "Frost Forged"

11. "Killin' Time".

