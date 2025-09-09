"Goodbye My ROT" będzie szóstym longplayem podkarpackiego kwartetu, który swą przygodę z muzyką ekstremalną zaczynał na początku lat 90.

"Polska scena ekstremalnego metalu znów drży w posadach - Epitome, najstarszy aktywny zespół death / grind w Polsce, szykuje premierę swojego najnowszego albumu 'Goodbye My ROT'. To nie tylko kolejny krążek, ale brutalna deklaracja artystyczna, która rozciąga granice gatunku" - czytamy w komunikacie Deformeathing Production.

Epitome: "Goodbye My ROT" - co już wiemy o nowej płycie?

"Nowy album to dźwiękowy manifest rozkładu, gniewu i katharsis. Epitome nie cofają się przed niczym - zamiast tego, z precyzją chirurgicznego skalpela rozcinają granice między gatunkami, tworząc coś, co jest jednocześnie chaotyczne i przemyślane" - dodał polski wydawca nowego materiału Epitome.

Utwór "Shipbuilder's Eye" Epitome z albumu "Goodbye My ROT" możecie sprawdzić poniżej:

Epitome zaprasza na jesienne koncerty - gdzie zagrają?

Premiera następcy płyty "ROTend" (2022 r.) odbędzie się 14 listopada. Tego samego dnia death / grindcore'owcy z Rzeszowa rozpoczną serię jesiennych koncertów od imprezy na deskach Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie, gdzie odbędzie się tzw. release party z udziałem grup Rippikoulu, Dormant Ordeal, Sacrofuck.

Dzień po premierze "Goodbye My ROT", czyli 15 listopada, Epitome zagra w białostockim Motopubie w towarzystwie Neuropathii i Cinis, a 22 listopada w klubie RudeBoy w Bielsku-Białej wraz z Disharmonic Orchestra. U boku austriackiej legendy awangardowego podejścia do muzyki ekstremalnej rzeszowski kwartet zobaczymy także na dwu imprezach u naszych południowych sąsiadów: 21 listopada w Bratysławie i 23 listopada w czeskim Brnie.

Epitome - kim są?

Przypomnijmy, że Epitome powstał w 1992 roku w Rzeszowie. Klasyczny grindcore z pierwszych nagrań przeobraził się z biegiem lat w brzmienie określane przez zespół mianem "Pathological Sound Formula" - stylu z pogranicza grindu i death metalu. Muzyczny dorobek aktualnych podopiecznych Deformeathing Production to m.in. dwie demówki z lat 90. oraz sześć dużych albumów, tym oczekujący na swoją listopadową premierę "Goodbye My ROT".

W ciągu ponad trzech dekad przez skład Epitome przewinęło się kilkunastu muzyków. Od 1994 roku filarem rzeszowskiego kwartetu pozostaje grający na basie wokalista Rafał "Kiszka" Grabek, któremu towarzyszą dziś wokalista Marcin "Dyvan" Pitorak (także w SARS) oraz - od 2023 roku - gitarzysta Piotr Winiarski alias M4ody i perkusista Rafał Chruścicki (m.in. Kalt Vindur, Nasciturus, Wesele).

Marcin Spenner w "The Voice of Poland". "Każdy zasługuje na drugą szansę" TVP