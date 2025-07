" Epica to wybitni przedstawiciele metalu symfonicznego. Amaranthe idealnie sprawdzają się w wymyślonym przez siebie pop metalu. Obie grupy mają wybitną produkcję sceniczną i genialne piosenki" - podkreślają organizatorzy.

Koncert w ramach "Arcane Dimensions Tour 2026" odbędzie się 17 marca 2026 r. w hali COS Torwar w Warszawie. Sprzedaż biletów na to wydarzenie ruszy 4 lipca o godz. 10.

Epica powraca do Polski. Kto jeszcze wystąpi?

W Warszawie zagrają także Szwedzi z Amaranthe . Ich twórczość - przez samych muzyków opisywana jako "pop metal" - to mieszanka metalcore'a, melodyjnego death metalu, power metalu, trance'u i alt metalu. Ostatnim dorobkiem grupy jest płyta "The Catalyst" z 2024 r.

"Szwedzi zawsze wiedzą, jak pisać piosenki, by nie można było się od nich uwolnić. Amaranthe nie jest tu żadnym wyjątkiem, a wręcz jednym z koronnych przykładów, jeśli o metalowe poletko chodzi. Ta sprytnie utkana mieszanka klubowej rytmiki z nowoczesnym metalem działa niezawodnie" - zachęcają organizatorzy.

Koncert w Warszawie otworzy holenderska wokalistka Charlotte Wessels, która od 2020 r. rozwija swoją solową karierę. Popularność zdobyła za sprawą występów w symfometalowej grupie Delain (2004-2021). Gościnnie wsparła Epikę w utworze "Sirens - Of Blood and Water" z EP-ki "The Alchemy Project" (2022).