"Każdy fan nu- czy alternatywnego metalu sprzed ponad dwóch dekad doskonale ich zna. Drowning Pool przyjadą do Polski na jedyny headlinerski koncert i możemy zagwarantować, że energii, potężnych riffów oraz przebojów na nim nie zabraknie. Z takimi numerami nie może być inaczej. Widzimy się pod sceną!" - zapraszają organizatorzy z Knock Out Productions.

Amerykańska formacja, zaliczana do legend nu metalu, w 2025 r. wystąpiła w Polsce trzykrotnie - pod koniec marca u boku Godsmack i P.O.D. w PreArenie Zero w Gliwicach, a także na początku sierpnia w Warszawie (Proxima) i Krakowie (Hype Park).

Drowning Pool wraca do Polski

Kolejny koncert odbędzie się 24 czerwca w klubie Rudeboy w Bielsku-Białej. Sprzedaż biletów rusza 6 lutego (godz. 10:00).

Przedsprzedaż (I pula) - 129 zł

Przedsprzedaż (II pula) - 139 zł

W dniu koncertu - 160 zł (w przypadku wyprzedania koncertu bilety na bramce nie będą dostępne).

"Drowning Pool nie zostawiają jeńców na żywo. Te hity po prostu pobudzają do headbangingu i koncertowego szału. Innej opcji nie ma" - podkreślają organizatorzy.

Drowning Pool - tragiczna historia wokalisty

Największym hitem formacji jest utwór "Bodies", debiutancki singel z pierwszej płyty "Sinner" z 2001 r. (ponad 258 mln odsłon). 15 miesięcy później zespół dotknęła tragedia - 14 sierpnia 2002 roku zmarł wokalista David Williams. Jego koledzy znaleźli go martwego w autobusie, którym podróżowali w trakcie wielkiej trasy koncertowej Ozzfest. Przyczyną śmierci 30-latka była niezdiagnozowana wada kardiologiczna - przerost mięśnia sercowego.

Następcą Williamsa w Drowning Pool w 2003 roku został Jason "Gong" Jones, jednak z zespołem nagrał tylko jedną płytę - "Desensitized". Kolejnym wokalistą został Ryan McCombs (2005-2011, albumy "Full Circle" i "Drowning Pool"), którego z kolei zastąpił Jasen Moreno (płyty "Resilience", "Hellelujah" i "Strike a Nerve"). W marcu 2023 r. McCombs powrócił do zespołu.

Od samego początku w składzie występują C.J. Pierce (gitara), Mike Luce (perkusja) i Stevie Benton (bas).

