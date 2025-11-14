W sieci można się już zapoznać z "The Voice Of My Ghost" - pierwszym singlem z debiutanckiego longplaya Malefic Throne; utworem, który swą precyzją, piekielnym pędem i brutalnością zdaje się kontynuować i rozwijać dziedzictwo Angelcorpse, dorównując najbardziej wściekłym dokonaniom Morbid Angel, Deicide, Hate Eternal czy brazylijskiego Krisiun.

"Dawno nie słyszałem tak dobrego deathmetalowego utworu", "Piekielny, brutalny, a jednocześnie świeży", "Czysty ogień", "Death metal na najwyższym, piekielnym poziomie", "Absolutna dzicz", "Cios miedzy oczy", "Angelcorpse na sterydach" - to tylko część bardzo pochlebnych komentarzy, które pojawiły się po premierze premierowej kompozycji Malefic Throne.

Singla "The Voice Of My Ghost" Malefic Throne możecie posłuchać poniżej:

Wyjaśnijmy, że powstały w 2020 roku, florydzki Malefic Throne tworzy trzech muzyków doskonale znanych fanom amerykańskiej sceny deathmetalowej, czyli założyciel i gitarzysta Gene Palubicki, wieloletni członek m.in. kultowego Angelcorpse; grający na basie wokalista Steve Tucker z legendarnego Morbid Angel; oraz John Longstreth, perkusista Origin i Hate Eternal, który w drugiej połowie lat 90. oraz w latach 2006-2007 występował z Palubickim w Angelcorpse.

Trzej weterani death metalu łączą siły. Jak powstał Malefic Throne?

Warto dodać, że wszyscy trzej członkowie Malefic Throne poznali się już w 1997 roku w legendarnym studiu Morrisound na Florydzie, gdzie w tym samym czasie Angelcorpse nagrywali swój drugi, pomnikowy album "Exterminate", a Morbid Angel rejestrował "Formulas Fatal To The Flesh" - piąty longplay amerykańskich gigantów death metalu, a zarazem pierwszy z udziałem Steve'a Tuckera w roli wokalisty.

"Korzenie tego zespołu sięgają połowy lat 90., kiedy to Gene, Steve i ja poznaliśmy się w studiu Morrisound. To niesamowite uczucie widzieć, jak te dawne rozmowy i spotkania przerodziły się w prawdziwą celebrację death metalu. Nie mam wątpliwości, że ta współpraca będzie absolutnie miażdżąca" - zapewnia John Longstreth.

Malefic Throne przed premierą "The Conquering Darkness". Co już wiemy o debiutanckim albumie deathmetalowej supergrupy?

Materiał "The Conquering Darkness" nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w nowojorskim studiu Menegroth, The Thousand Caves (Gorguts, Origin, Atheist) pod okiem Colina Marstona, uznanego producenta i muzyka (m.in. Krallice, Dysrhythmia, Gorguts).

Okładkę albumu namalował włoski artysta Daniele Valeriani, którego prace zdobią nagrania m.in. Dark Funeral, Mayhem i Candlemass. Logotyp Malefic Throne stworzył urodzony w Belgii syn emigrantów z Polski Christophe Szpajdel (m.in. Emperor, Moonspell).

Christophe Szpajdel rysuje logo Interii TV Interia

Gene Palubicki podkreśla, że muzyka tworzona przez Malefic Throne jest syntezą doświadczeń wszystkich trzech członków zespołu na każdym etapie jej tworzenia, co nadaje całości wyjątkowej dynamiki i nowego wymiaru. Perkusista John Longstreth opisał efekt końcowy jako niezwykle brutalny i piekielny nuklearny death metal.

"Zależało mi na stworzeniu czegoś, co nie byłoby jedynie odzwierciedleniem mojej własnej przeszłości, ale i sięgało do przeszłości pozostałych członków. Nie oznacza to jednak, że starałem się sprawić, by brzmiało to jak jeden z moich zespołów w połączeniu z Morbid Angel i Origin. Mimo wszystko, miałem świadomość, że Malefic Throne będzie zawierał elementy, które - przynajmniej w moim rozumieniu - mogą być bardziej związane z ich wcześniejszymi przedsięwzięciami, niż z czymś, co zrobiłem z którymkolwiek z moich zespołów. A zatem, choć Malefic Throne posiada wyraźną cechę czegoś, co można by określić 'moim brzmieniem', komponowanie i aranżacja riffów nie jest całkowicie zgodna z, dajmy na to, Perdition Temple (jednym z black / deathmetalowych zespołów w portfolio Palubiciego). Zasadniczo starałem się więc nakreślić ramy dla muzyki i całej struktury, które w sposób bardziej naturalny zazębiają się z przeszłością i doświadczeniami pozostałych członków zespołu" - główne założenia dotyczące brzmienia Malefic Throne precyzował już w 2022 roku Gene Palubicki.

Pierwsza duża płyta Malefic Throne ujrzy światło dzienne 28 listopada nakładem Agonia Records. Renomowana metalowa wytwórnia z wielkopolskiej Piły przygotowała szeroki wachlarz edycji, w tym m.in. CD, kasetę, cztery wersje winylowe oraz formaty cyfrowe.

Malefic Throne - szczegóły albumu "The Conquering Darkness" (tracklista):

1. "Blasphémait Desecration"

2. "The Voice Of My Ghost"

3. "Athirst For Dissonance"

4. "Born Of Plague"

5. "Divine Tragedy"

6. "Carnage Of The Forgotten"

7. "When Our Shadows Align"

8. "Forged In Stone".