Przypomnijmy, że Lars-Göran Petrov, jeden z najsłynniejszych wokalistów w dziejach death metalu, zmarł po ciężkiej chorobie 7 marca 2021 roku. Legendarny frontman kultowego Entombed (wcześniej Nihilist), a od 2014 roku - by uniknąć sporu o prawa do nazwy - wokalista Entombed A.D. oraz Firespawn, przegrał walkę z nieuleczalną chorobą nowotworową dróg żółciowych. Miał 49 lat.

Pochodzący ze Sztokholmu Petrov zasłynął na przełomie lat 80. i 90. jako wokalista kultowego Nihilist / Entombed, grupy uznawanej za ojców słynnego szwedzkiego death metalu, którego charakterystyczne brzmienie rodem ze studia Sunlight opanowało w następnych latach cały świat.

Lars-Göran ”L-G” Petrov (Entombed, Entombed A.D., Firespawn) zmarł 7 marca 2021 r. Naki/Redferns Getty Images

Kim był Lars-Göran "L-G" Petrov?

Lars-Göran Petrov należał do grona pionierów death metalu na Starym Kontynencie i uważany był powszechnie za jednego z najlepszych wokalistów w tej dziedzinie. Płyty "Left Hand Path" czy "Wolverine Blues", które nagrał z Entombed w pierwszej połowie lat 90., do dziś stanowią źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń wyznawców klasycznego szwedzkiego death metalu i późniejszego death'n'rolla.

Teledysk do utworu "Serpent Of The Ocean" Firespawn z udziałem L-G Petrova możecie sobie przypomnieć poniżej:

Firespawn ogłasza powrót na scenę z nowym i równie legendarnym wokalistą - struny głosowe niczym niedźwiedź grizzly

"Z wielką dumą i przejęciem ogłaszamy w końcu powrót Firespawn! Po namyśle i naradach w zespole doszliśmy do porozumienia. Zrobimy to ku czci i pamięci naszego zmarłego brata LG Petrova, by w ten sposób kontynuować jego muzyczne dziedzictwo! Co jasne, zrobimy to również ze względu na nasze osobiste uwielbienie dla tego zespołu i wspaniałe chwile, które razem przeżyliśmy! Ustalenie, kto przejmie mikrofon po LG nie było łatwe. Na szczęście najbardziej logiczny kandydat przyjął naszą propozycję! Ogłaszamy zatem nowego wokalistę Firespawn - został nim Jörgen Sandström! Jörgen ma nie tylko silne osobiste powiązania z LG i szwedzką sceną (Grave, Torture Division, Entombed etc.), ale i struny głosowe niczym niedźwiedź grizzly, dzięki czemu doskonale wpasuje się zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Liczymy na rychłe spotkanie z wami wszystkimi!" - czytamy na oficjalnej stronie Firespawn.

"Wróciliśmy! Zespół ten od zawsze opierał się na głębokiej więzi między nami jako muzykami, z muzyka samą w sobie i sceną, która wspierała nas od samego początku. Podejmujemy się tego z miłości i szacunku dla LG, którego duch jest wciąż silnie obecny we wszystkim, co robimy. Dołączenie Jörgena wydaje się kolejnym naturalnym krokiem, człowiek ten należy bowiem do naszej rodziny, wnosząc tak ogień, jak i ducha, których potrzebujemy. Brakowało nam tego zespołu, tęskniliśmy za wami wszystkimi. Nie możemy się już doczekać wspólnego otwarcia nowego rozdziału. W naszych żyłach płynie death metal! Do dzieła!" - wezwał Victor Brandt, gitarzysta Firespawn, a zarazem były basista Entombed i Entombed A.D.

"Jestem przekonany, że LG chciałby kontynuować działalność Firespawn. Uwielbiał ten zespół i kochał death metal. Nie jestem tu w żadnym razie po to, by zastąpić naszego zmarłego przyjaciela, lecz zwyczajnie po to, aby oddać cześć jego dziedzictwu - czerpać radość, grać death metal, popijać piwo i machać głową!" - zaznaczył Jörgen Sandström, niegdysiejszy frontman Grave i były basista Entombed.

Firespawn - zespół wybitnych postaci szwedzkiego death metalu

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że 53-letni dziś Jörgen Sandström jest jedną z czołowych postaci szwedzkiej sceny metalowej. Fani death metalu pamiętają go przede wszystkim jako grającego na gitarze wokalistę Grave (wcześniej Corpse). W barwach szwedzkich pionierów gatunku z Gotlandii (wraz z m.in. Entombed, Unleashed i Dismember) w pierwszej połowie lat 90. nagrał trzy pierwsze kultowe albumy: "Into The Grave", "You'll Never See..." i "Soulless". Po rozstaniu z Grave Sandström z powodzeniem kontynuował muzyczną karierę jako basista Entombed, w składzie którego wystąpił na pięciu płytach u boku m.in. Larsa-Görana "L-G" Petrova.

Choć muzycy Firespawn zdają się unikać jak ognia terminu supergrupa, trudno nie myśleć w ten sposób o formacji, której szeregi uzupełniają gitarzyści Victor Brandt (Witchery, eks-Entombed i Entombed A.D.) i Fredrik Folkare (Unleashed, eks-Necrophobic), basista Alex "A. Impaler" Friberg (Mefisto, eks-Necrophobic i Shining) oraz perkusista Matte Modin (Defleshed, eks-Dark Funeral).

Powstały w 2014 roku, sztokholmski Firespawn ma w swoim muzycznym dorobku trzy płyty studyjne: "Shadow Realms" (2015 r.), "The Reprobate" (2017 r.) i "Abominate" (2019 r.). Wszystkie trafiły na rynek z nalepką niemieckiej Century Media Records.

