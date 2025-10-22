22 lipca bieżącego roku świat obiegła przykra informacja o śmierci Ozzy'ego Osbourne'a. Legendarny wokalista metalowy zmarł w wieku 76 lat, w wyniku zawału mięśnia sercowego. Lider Black Sabbath przez lata zmagał się także z chorobą Parkinsona, która nie ułatwiała mu funkcjonowania. Przez większość swojego życia artysta nie stronił od używek, a uzależnienie mogło przyczynić się do schorzeń, z którymi walczył w ostatnich latach.

Zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią artysta zdążył zagrać pożegnalny koncert "Back to the Beginning" wraz z grupą Black Sabbath. Książę Ciemności zaprosił wówczas fanów do rodzinnego Birmingham, gdzie wykonał swoje największe przeboje z minionych lat kariery, takie jak "War Pigs", "Paranoid" czy "N.I.B.". Nie zabrakło również gości specjalnych - po raz ostatni u boku Ozzy'ego na scenie zaprezentowali się m.in. Metallica, Guns N' Roses, Steven Tyler (z Aerosmith), Ronnie Wood (z The Rolling Stones), Tom Morello (z Rage Against the Machine) czy Yungblud.

Ozzy Osbourne został pośmiertnie nagrodzony. Córka odebrała statuetkę i wygłosiła wzruszającą przemowę

Kilka dni temu miała miejsce gala Birmingham Awards, podczas której Ozzy Osbourne został jednym z nagrodzonych. Pośmiertna statuetka została przyznana artyście za całokształt jego twórczości. W imieniu Księcia Ciemności na uroczystości pojawiła się jego córka, Kelly Osbourne, która odebrała wyróżnienie, a także wygłosiła poruszające przemówienie. Na widowni zasiadało wielu miłośników Ozzy'ego, którzy nie mogli powstrzymać łez.

"Tata cieszył się z gwiazdy na Hollywood Walk of Fame, ale największą dumą napawała go gwiazda na Birmingham Walk of Stars. Ze względu na pracę spędził większość życia w Stanach Zjednoczonych, ale w jego sercu i duszy zawsze było Birmingham. Kochał to miasto i tych ludzi, a oni kochali jego" - wyznała Kelly Osbourne.

Córka legendy metalu wspomniała także o pożegnalnym koncercie Black Sabbath, który odbył się dwa tygodnie przed śmiercią Ozzy'ego. "To właśnie dlatego, tacie tak zależało, żeby wrócić tutaj po raz ostatni w lipcu i się pożegnać. Tata był dumnym obywatelem Birmingham zarówno na początku kariery, jak i na końcu. Jeszcze raz, w imieniu taty i całej naszej rodziny dziękuję za tę nagrodę. Wiem, że dziś patrzy na nas z góry i z dumą się uśmiecha" - podsumowała Kelly.

